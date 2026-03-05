La Xunta destina 4,5 millones de euros a siete proyectos de innovación con empresas arousanas implicadas

El conselleiro de Ciencia, Román Rodríguez, presentó los resultados de la convocatoria en un acto Cedida

La Xunta invertirá cerca de 4,5 millones de euros para apoyar el desarrollo de siete proyectos de innovación en los que están implicadas empresas arousanas y que supondrán la movilización de más de 7,5 millones de euros en distintos campos, a través de la convocatoria Nexos, que aprobó un total de 137 proyectos, según presentó ayer el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

En cuanto a las investigaciones impulsadas por firmas arousanas se encuentra el proyecto ‘Vitecgal’, promovido por Cooperativa Vitivinícola Arousana —que engloba a la bodega Paco & Lola— junto a otra empresa ourensana e Inelsa Electricidad, de Sanxenxo, y que trata de desarrollar un entorno tecnológico avanzado para la getión y trazabilidad del vino gallego. En total, la investigación cuenta con un presupuesto de 759.700 euros y colabora con la Universidade da Coruña.

No es la única del mundo del vino que consiguió financiamiento a través de esta línea de ayudas. Es el caso de ‘Civitas’, que aunque no cuenta con representación arousana trata de abordar los desafíos del cambio climático mediante la investigación en ecodiseño de sistemas agroecológicos adaptados al viñedo como el pastoreo regenerativo, agrifotovoltaica, valorización de subproductos, “interccopping” y digitalización.

Precisamente la adaptación al cambio climático —aunque en este caso en acuicultura, para mejorar la bioseguridad— es la línea de investigación del proyecto ‘Mitakua’, promovido por la grovense Nueva Pescanova Biomarine Center SL, en colaboración con otras dos empresas y con el apoyo del Cetga y la universidade da Coruña, con un presupuesto de 685.944 euros.

En el campo de la agroalimentación destaca también una investigación y desarrollo de bioestimulantes sostenibles a partir de subproductos orgánicos para cultivos resilientes y la regeneración del suelo. En este proyecto participa la ribadumiense Kiwi Atlántico y cuenta con un coste superior al millón de euros.

En cuanto al sector mar-industria —fundamental para la economía de la Ría de Arousa— destaca también ‘SIMBlue’, un estudio que busca desarrollar una solución digital integral basada en la simbiosis industrial y la Inteligencia Artificial para la valorización de corrientes laterales en el sector. En este proyecto participa la boirense Valora Marine Ingredients, junto a otras empresas viguesas, y colabora Anfaco-Cytma, con un presupuesto de 1,1 millones.

En el ámbito estratégico de la economía circular destacan también ‘AproVal’ —con la participación de la vilanovense Calderería y Mecanizados Arosa y la conservera ribeirense Ignacio González Montes, S.A— que busca la valorización de subproductos para aprovechamiento integral y nuevos productos y que cuenta con una inversión de cerca de 1,4 millones.

Por último, la empresa de software rianxeira SREC Solutions participa también en el proyecto ‘Leditia’ junto a otras firmas con el objetivo de desarrollar una plataforma tecnológica industrial basada en el paradigma del gemelo digital. La inversión supera los 1,3 millones y la Xunta la financia con 795.768 euros. Mientras que la conservera ribeirense Ignacio González Montes, S.A. promueve también una investigación sobre transporte de energía térmica en sales fundidas para ORC desacoplado, con un coste total de 1.462.032 euros.

“Impulso da nosa I+G+i”

En este sentido, el conselleiro recalcó ayer que con esta convocatoria autonómica “para as anualidades 2026-2028, esperamos mobilizar un total de 39,8 millónes de euros, algo que reforzará o impulso da nosa I+G+i, a ciencia e innovación feitas en Galicia”, recalcó.

Así, apuntó que los proyectos aprobados se enmarcan en alguno de los ámbitos considerados estratégicos en el Plan Galego de Investigación e Innovación para las anualidades 25-27. Así, del total de aprobados, once versan sobre economía circular y energía, una decena sobre fabricación avanzada, nueve sobre agroalimentación, cuatro sobre bienestar y salud y tres sobre otras áreas de importancia.

Con ello, concluyó Rodríguez, la Xunta “procura aumentar a capacidade científico-técnica do tecido empresarial, fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos de I+D+i e facilitar a transferencia de tecnoloxía e a adopción de solucións avanzadas que permitan ás pequenas empresas liderar procesos de transformación dixital, avanzando cara á súa sustentabilidade e competitividade”, sentenció.