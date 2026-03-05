La Diputación saca pecho de las inversiones en O Salnés y Ulla-Umia: “Son históricas”

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, hizo balance de las inversiones realizadas en las comarcas arousanas Mónica Ferreirós

Unas inversiones “históricas” tanto para la comarca de O Salnés como para la de Ulla-Umia. El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, hizo balance en Vilagarcía de los fondos que la administración que preside ha destinado a los diferentes concellos para que fuesen ellos mismos los que eligiesen su finalidad concreta. López empezó por un análisis global de los 61 municipios de la provincia para irse poco a poco a lo más local. Destacó que en estos tres años de mandato la suma de todas las inversiones alcanzó casi los 275 millones de euros. “Nunca antes a Deputación investira unha cifra tan elevada”, subrayó.

A nivel de las comarcas arousanas declaró que en el presente mandato se han invertido en 16 concellos un total de 69,1 millones divididos entre los diferentes planes activos como son el +Provincia, el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas y el Plan Extra. A ello se suman también las cantidades de otros planes de cooperación o las inversiones en mantenimiento y seguridad en las carreteras de titularidad provincial y para las que se destinaron 14 millones de euros en las dos comarcas.

Por concellos

Luis López repasó uno a uno los concellos beneficiados de los diferentes planes provinciales. Destacó que Vilagarcía es “o concello que máis recibe. En tres anos investimos máis de nove millóns de euros que permitiron, entre outras cuestións, melloras en Fontecarmoa”. En el caso de Cambados la localidad se benefició de una cuantía global de 4,95 millones destinados, entre otras actuaciones, a la rehabilitación del Pazo de Torrado; O Grove por su parte recibió 5,08 millones que posibilitaron proyectos como la reforma del pabellón de Comeniño, mientras que Meaño recibió 4,16 millones para llevar a cabo actuaciones como mejoras en la pista deportiva de Dena; en Meis la Diputación aprobó 3,6 millones para, por ejemplo, humanizar la zona de la Rúa Igrexa, mientras que en A Illa son 2,96 millones para rehabilitar las viviendas de los maestros en el colegio Torre-Illa.

Ribadumia recibió por su parte 3,87 millones para mejoras en parques infantiles y Sanxenxo 7,9 para realizar proyectos de humanización en Baltar y Dorrón entre otros. Vilanova se benefició de los diferentes planes con 5,04 millones de euros. Estos facilitarán proyectos como de mejora de caminos y de instalaciones deportivas.

López reconoce estar con las manos atadas en las Pousadas por los contratos en vigor El presidente de la Diputación reconoció que, a nivel legal, la administración provincial está de momento con las manos atadas a la hora de poder intervenir en las Pousadas do Salnés. Cabe recordar que dos de ellas – la de A Lanzada en O Grove y la de Armenteira en Meis– están en funcionamiento, mientras que la de Meis y la de Ribadumia nunca llegaron a abrir sus puertas. López reconoció que los contratos con las concesionarias todavía no han expirado. “No caso de dúas delas aínda teñen dous anos máis, mentres que nas outras pasa o prazo máis aló do ano 2030”. Eso sí, aseguró que desde la administración provincial están “vixiantes” para que no haya ningún tipo de incumprimento consciente de que los que hubo hasta el momento no son suficientes para romper lo acordado. El responsable provincial también dejó sobre la mesa la posibilidad de que alguna de esas Pousadas pueda tener un uso distinto al hotelero, aunque reconoció que la fórmula que se está aplicando en las que están activas está funcionando por su ubicación estratégica.

En la comarca de Ulla-Umia al Concello de Caldas se le inyectaron 4,76 millones de euros en los diferentes planes, que facilitaron mejoras en el saneamiento de diferentes puntos del rural. Catoira se benefició de 3 millones destinados, entre otras cosas, al campo de As Lombas y al pabellón municipal. En Cuntis lograron financiación de 3,69 millones y en Moraña de 3,13 para el campo de Mirallos o la senda de la carballeira de Santa Lucía. En Pontecesures las cifras son de 2,9 millones para, por ejemplo, mejorar el camino de A Toxa, mientras que en Valga se recibieron 4,58 millones para actuar en zonas como la Lagoa de Porto Piñeiro.

López manifestó que “a colaboración cos concellos e coa veciñanza vai moito máis aló da inxección de recursos de xeito directo” y habló del apoyo a colectivos vecinales y comunidades de aguas con más de cien asociaciones beneficiadas en las dos comarcas. También destacó el apoyo a los festivales como son el Portamérica, Atlantic Fest y Revenidas.

El presidente indicó que “o noso é un compromiso decidido, firme e amplo que xa nos gustaría que fose compartida por outras administracións como o Goberno central” en referencia a la AP-9 o al eje ferroviario.