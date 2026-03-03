Mar anuncia que convocará este mes la Comisión do Mexillón para impulsar nuevas iniciativas

Reunión de Isaac Rosón con responsables de Opmega

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, se reunió con representantes de la Organización de Productores de Mexillón de Galicia (Opmega) a los que trasladó directamente la intención de convocar la Comisión do Mexillón este mismo mes. Rosón indicó que la intención es seguir trabajando de manera coordinada con el sector, garantizar la viabilidad de las explotaciones e impulsar iniciativas de promoción y valorización del mejillón gallego, reforzando así su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

Desde la Xunta subrayaron que la miticultura genera miles de empleos directos e indirectos en la comunidad. De hecho cabe recordar que la Ría de Arousa es la que alberga mayor número de bateas de todo el litoral gallego.

La reunión del sector llegará en un momento clave, dado que la propia Opmega apuntaba hace unos días que sus técnicos están realizando informes para ver la afectación real de los temporales en el producto. Ellos mismos hablaron de una elevada mortandad. Algo que se ratificó por parte de otros bateeiros en la última comparecencia pública del sector del mar, en la que se habló de una situación crítica.