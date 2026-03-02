Veolia adelanta dos años su objetivo de rentabilidad tras cerrar un ejercicio histórico

Sede de Veolia en Barcelona Cedida

El grupo francés de servicios medioambientales cerró el ejercicio con ingresos de 44.396 millones y un EBITDA récord de 7.050 millones, impulsado por el negocio del agua y el crecimiento en Iberia.

Veolia firmó en 2025 uno de los mejores ejercicios de su historia. La compañía alcanzó unos ingresos de 44.396 millones de euros, un 2,8% más en términos comparables —excluyendo el impacto de los precios energéticos— y elevó su EBITDA hasta un máximo histórico de 7.050 millones de euros.

El resultado neto corriente atribuible al grupo creció un 9,1%, hasta los 1.643 millones de euros, en un ejercicio marcado por la consolidación de su plan estratégico GreenUp. Gracias a esta evolución, la multinacional logró alcanzar un retorno sobre el capital empleado (ROCE) del 9,4% después de impuestos, cumpliendo el objetivo fijado en su hoja de ruta con dos años de antelación.

La consejera delegada del grupo, Estelle Brachlianoff, destacó que 2025 ha sido “un año clave” tras culminar la integración de Suez y reorientar la cartera hacia actividades de mayor crecimiento y resiliencia. “Hemos demostrado la solidez de nuestro posicionamiento como líder internacional de servicios medioambientales en un entorno incierto”, señaló.

El agua impulsa el crecimiento

El negocio del agua volvió a situarse en el centro de la estrategia. Esta división generó 17.693 millones de euros en ingresos, un 3,5% más, mientras que el EBITDA creció un 7,6% a perímetro y tipo de cambio constantes. La compañía atribuye esta mejora a la revisión de tarifas en varios mercados y a un aumento del consumo en regiones afectadas previamente por restricciones.

En la península ibérica, uno de los mercados más dinámicos para el grupo, los ingresos ascendieron a 2.987 millones de euros, con un crecimiento comparable del 4,9%. El EBITDA en la región avanzó un 12% en términos orgánicos, apoyado en eficiencias operativas y ajustes tarifarios.

En España, el fin de las restricciones derivadas de la sequía permitió recuperar volúmenes de actividad, especialmente en el ciclo integral del agua, lo que contribuyó a reforzar los márgenes.

Galicia refuerza su papel en digitalización y sostenibilidad

Dentro del mercado español, Galicia ha ganado peso en la estrategia de la compañía, con proyectos centrados en la digitalización de redes y la mejora de la eficiencia energética. Iniciativas como “Ourense termal verde y digital” o “OU-Inteligente: La provincia del agua” permitirán desplegar sistemas de telecontrol, contadores inteligentes y plataformas de gestión avanzada en decenas de municipios.

Además, el modelo de Ecofactoría promovido por la compañía continúa avanzando hacia instalaciones con mayor autosuficiencia energética y menor huella de carbono, en línea con los objetivos de descarbonización del grupo.

Previsiones para 2026

De cara a 2026, Veolia mantiene previsiones de crecimiento orgánico tanto en ingresos como en EBITDA, respaldadas por la ejecución de GreenUp y la estabilidad de su modelo multilocal. La compañía confía en seguir reforzando su rentabilidad en un contexto de mayor demanda de soluciones vinculadas a la transición ecológica y la seguridad hídrica.

Con estos resultados, el grupo consolida su posición como uno de los principales actores mundiales en gestión del agua, residuos y energía, y refuerza su presencia en el mercado ibérico como palanca clave de crecimiento.