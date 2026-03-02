Un estudio propone el análisis de los vientos y plataformas oceanográficas en la Ría de Arousa para garantizar el futuro del mejillón

Descarga de mejillón en un puerto arousano GonzaloSalgado

Los biólogos marinos Uxío Labarta, profesor de investigación ad honorem del CSIC, y Diana Zúñiga, científica y fundadora de la empresa North Wind Sailing, interpretan en un artículo en el 'Marine Policy' los avances científicas de las últimas décadas acerca del cultivo de mejillón en Galicia, una de las actividades clave para la Ría de Arousa. En él, ofrecen nuevas perspectivas y propuestas metodológicas para determinar la capacidad de carga de las rías.

Los investigadores apuestan por un enfoque integrador para desarrollar un plan de acción que garantice la sostenibilidad a largo plazo, ya que aunque Galicia es el tercer productor de mejillón del mundo, pasó de las 250.000 toneladas de las últimas décadas a las 178.000 de 2022 y 2023. Entre las medidas que se proponen para las organizaciones de productores, se encuentra el análisis conjunto de las series climáticas de vientos, caudales fluviales y oleajes, para determinar la frecuencia e intensidad de vientos anómalos que podría perturbar el ecosistema en un futuro próximo.

Por otra parte, apuestan por mantener plataformas oceanográficas en diferentes puntos de las rías gallegas, para garantizar la recopilación continua de datos de alta calidad. Por último, apuntan a la necesidad de analizar la relación entre el alimento disponible y la fisiología del mejillón mediante un estudio periódico del área de aclaramiento a lo largo de la columna de agua en diferentes sectores de cada ría.

Los vientos y las olas de calor

Labarta y Zúñiga presentan, tomando como referencia más de cien publicaciones de autores con líneas de investigación en torno al mejillón difundidas en revistas de impacto desde 1970 a 2023, la principal información científica relativa a la determinación de la capacidad de carga. De esta manera, realizan aportaciones como que el aumento de la densidad de las cuerdas, aunque inicialmente podría representar más cantidad, conduce a una disminución en el crecimiento de mejillones adultos debido a la falta de alimento; además, un aumento en el tamaño de la batea, aunque incremente el rendimiento potencial, puede suponer un mayor coste.

Sobre la alimentación, se ha demostrado que el carbono orgánico planctónico es la mejor fuente, aunque otra importante es la materia constituida por restos de organismos. La disponibilidad de alimento, además, explican desde el CSIC, no dependería solo de las partículas presentes sino también de los flujos de agua que la distribuyen dentro y alrededor de las zonas de cultivo, detectando diferencias "significativas" en las rías gallegas.

Por la complejidad del ecosistema, los autores consideran fundamental disponer de estudios detallados de la hidrodinámica de las rías gallegas para reducir la incertidumbre sobre la disponibilidad de alimento. Asimismo, apuestan por un nuevo enfoque para determinar la capacidad de carga, bajo la premisa de que el flujo de agua en y entre bateas no es lineal, lo que invalidaría muchos de los estudios previos. "Deben considerarse posibles cambios en los patrones de viento, que podrían afectar no solo a la calidad y cantidad del alimento y al tiempo de residencia del agua en la ría, sino también al ciclo metabólico o reproductivo de los mejillones", señalan en el artículo, en el que también inciden en la necesidad de analizar el "impacto de las olas de calor marina sobre la vida en las rías gallegas".