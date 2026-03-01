La escasez de personal golpea a las autoescuelas de Arousa

Impartición de un curso en la Autoescuela Sálvora de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Las autoescuelas arousanas atraviesan, al igual que otros sectores, un momento crítico debido a la escasez de personal. Cada vez son menos los profesores y examinadores disponibles en la zona, y el interés por ejercer esta profesión resulta cada vez más reducido. “Agora o problema que temos todas as autoescuelas é a falta de personal. Iso é o que nos mata. Non hai profesores suficientes, estamos todos tolos por atopar novos docentes e, ademais, tamén hai falta de examinadores”, afirman desde la Autoescuela Javier, en Ribeira.

Se trata de una situación que sorprende incluso a los propios trabajadores del sector, quienes destacan las buenas condiciones del empleo, pero, al parecer, no logra atraer a nuevos profesionales. “A maioría imos entrando xa en idade de xubilación e vemos que non hai quen nos suceda. Non hai vocación por isto”, apuntan en Ribeira.

Esta falta de personal afecta especialmente en periodos clave como los meses de verano, cuando la mayoría de los jóvenes de 18 años aprovechan el final de las clases para inscribirse en bloque y comenzar a obtener el permiso de conducir.

Así, la escasez de examinadores, sumado a que muchos cogen vacaciones en estas fechas, provoca retrasos cada vez mayores para acceder a los exámenes, sobre todo al práctico. “É cando máis problema hai, porque o número de capacidade dos exames baixa unha barbaridade”, admiten, indicando en la Autoescuela Barrantes, en Ribadumia, que “polo xeral, nós á semana enviamos sobre cinco ou seis persoas a exame. Pero en verán descende a dous e hai un atasco tremendo”.

Con el paso del tiempo, esta situación ha ido modificando la dinámica de las autoescuelas, ocasionando que las inscripciones se distribuyan de forma más equilibrada a lo largo del año. De hecho, algunos jóvenes optan por adelantar la teoría incluso un año antes con el objetivo de agilizar la parte práctica cuando alcanzan la mayoría de edad.

Sin embargo, destaca también un aumento de aquellos que retrasan la obtención del permiso de conducir. Las autoescuelas señalan que muchos, al marcharse a estudiar fuera, prefieren posponer este trámite hasta regresar a sus casas. En consecuencia, algunos negocios han notado un incremento de alumnado alrededor de 22 años que inician el proceso. “Xa non é o que era antes, que querías cumplir os 18 para sacar o carnet. Agora esperan un pouco máis, hasta que non lles queda máis remedio que ter que utilizar o coche. Pero en principio non teñen moitas ganas”, revelan desde Ribeira, subrayando en las Autoescuela Xiros, en Caldas de Reis, que “el carnet ahora no es una prioridad”.

Asimismo, también aprecian un aumento de la formación a través de plataformas online y, en consecuencia, una menor asistencia a las clases. “Sí que notamos un baixón grande. A xente prefire prepararse na casa que vir ás clases”, aseguran en Ribadumia.

Pese a este cambio en las rutinas, el sector no muestra preocupación por la demanda, ya que consideran que el permiso B sigue siendo una necesidad y, además, ven que muchos no aprovechan la estancia en sus ciudades de estudio para sacarse el carnet donde, en teoría, los precios son más económicos. Aún así, subrayan que el dinero, por lo general, no suele ser un problema a la hora de sacarse el carnet de conducir, indicando que muchos perciben este desembolso como una inversión a largo plazo.

Actualmente, los precios de las prácticas se sitúan entorno a los 30 euros de media, y la matrícula junto a la parte teórica oscila entre los 260 y 300 euros. Las autoescuelas señalan que, en total, el carnet de conducir puede costar unos 900 euros de media, pero el precio puede variar en función del número de prácticas e intentos de examen.

Otros permisos

Por otro lado, las autoescuelas advierten que, al igual que su profesión, el sector de los camioneros también vive una situación crítica en cuanto a falta de personal, motivo por el que últimamente ha habido un pequeño repunte de alumnado para el permiso C. “Hai máis auxe da xente que busca sacar o carnet de camión, porque a demanda do sector é moi alta agora mesmo”, afirman desde la Autoescuela Sálvora de Vilagarcía.

Por su parte, en Ribadumia destacan un aumento considerable del permiso A1 desde la pandemia, debido a las restricciones en el transporte público, que hicieron que los jóvenes comenzasen a interesarse más por las motocicletas.