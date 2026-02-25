La conselleira do Mar reconoce en O Hórreo que los episodios de lluvia afectaron a los bivalvos

La conselleira do Mar, Marta Villaverde

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, habló en el Parlamento de Galicia de la situación de los bancos marisqueros. Lo hizo en respuesta a una pregunta sobre la ría de Muros y Noia, pero que sirve para analizar lo que ha ocurrido en los últimos meses con la mortandad en la Ría de Arousa.

La responsable autonómica indicó que los datos recogidos por las estaciones de control del Observatorio Costeiro de Galicia evidencian que el episodio actual presenta características excepcionales, tanto por la intensidad como por la duración de las lluvias. De hecho Vilaverde señaló que en determinadas zonas del litoral gallego se registraron valores de salinidad muy inferiores a los habituales durante varios días consecutivos, una circunstancia que –entienden los técnicos– puede comprometer la supervivencia de bivalvos más sensibles a estos cambios ambientales.

Es lo que ocurrió en la Ría de Arousa, en donde los informes y muestreos ya realizados días atrás muestran que la salinidad entre el río y el inicio de la Ría llegó a ser de cero. Una situación que estresa a la almeja, de ahí la elevada mortandad. La bajada de salinidad también ha afectado al mejillón y los propios bateeiros han señalado tanto el debilitamiento de la especie en las cuerdas como su muerte.

Respecto a las ayudas que reclama el sector Villaverde recordó que el gobierno gallego viene impulsando diferentes líneas de apoyo al mrisqueo orientadas a diferentes cuestiones como son la recuperación de bancos marisqueros o reforzar la investigación.