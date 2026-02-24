La trayectoria de Diario de Arousa desde el periodismo analógico hasta la era digital a lo largo de un cuarto de siglo

Parte de la plantilla actual del Diario de Arousa Mónica Ferreirós

El destino ha querido que Diario de Arousa naciese en un momento clave para el sector de la comunicación. En 2001, apenas comenzado el milenio, no había wasap, los mensajes escritos a través del teléfono móvil se hacían con sms, con coste adicional, el fax ganaba la batalla al correo electrónico, la conexión a internet era, como suele decirse, como el caballo del malo, pero hasta la desesperación.

Nada de fotografías digitales, todavía se utilizaba el papel y había que escanearlas, tratarlas, dar la medida exacta y colocarlas “a mano” en el hueco correspondiente. Una vez hecho todo este proceso, había que enviar la página en formato pdf a la rotativa, que lo convertía en fotolito (una especie de negativo fotográfico, prehistoria para las nuevas generaciones), luego una plancha y ya, por fin, imprimir para obrar el milagro del periódico en papel.

Han pasado únicamente 25 años y todo este proceso parece una reliquia en el recuerdo de quien lo vivió. Ahora, con un teléfono móvil, en un par de minutos, ya se edita un avance de una noticia con su fotografía o un vídeo que se sube a la página web y al instante ya puede verse en cualquier parte del mundo.

Por supuesto, las fotografías son digitales, el propio sistema las trata, corta y coloca donde le toca y todo el proceso de preimpresión se reduce a un simple paso.

Cambios en el sector

Víctor Barcala, jefe de la sección de Infografía, es, junto a quien escribe, Jose Pereira, el único profesional que queda de la plantilla actual que el 24 de febrero de 2001 vio nacer a Diario de Arousa. “El cambio en el sector en todo este tiempo ha sido brutal, sobre todo en lo tecnológico”.

Recuerda la etapa analógica y la transición hacia la era actual. “Pasamos de tener fotos en papel a digital a través de unas cámaras que la empresa facilitó a cada redactor y que almacenaba las imágenes en disquetes”.

Primera redacción de Diario de Arousa cuando se inauguró en 2001 D.A.

Disquetes

Esas cámaras, rememora quien las tuvo que utilizar durante algún tiempo, apenas tenían capacidad y obligaban al fotógrafo a llevar una caja de esos disquetes, los más veteranos saben de lo que les hablo, ya que es desconocido para los contemporáneos con el periódico, que solo permitían guardar un máximo de cuatro fotografías y había que descargarlas en el ordenador.

Ese momento era uno de los más estresantes porque en más ocasiones de las deseadas cuando se introducía ese material rectangular en la ranura que antes tenían las computadoras aparecía el odiado mensaje de que “este disco está corrupto”, como si de un mal político se tratase.

El jefe de Infografía, que ahora trata vídeos como algo natural, señala que en los inicios del periódico era una tarea “imposible” no solo por la capacidad del sitio web, sino por todo el proceso que conllevaba. Sin embargo, ahora “en menos de dos minutos lo tienes listo e incluso se puede emitir en directo a través de un teléfono móvil”.

La eternidad del mega

Barcala traslada sus recuerdos hacia el aspecto tecnológico porque “se ahorra mucho tiempo. La capacidad de los ordenadores es otra y prácticamente no hay que esperar a que se procesen las órdenes que se le dan. Se trabaja a tiempo real y antes para pasar unos cuantos megas te eternizabas”.

Veinticinco años después, Diario de Arousa se encuentra en otra etapa de transición en los medios de comunicación, la era digital. “La tendencia es esa”, agrega Víctor Barcala, pero sostiene que “el papel va a sobrevivir” y le augura “otros 25 años por lo menos”.

Argumenta su vaticinio indicando que hay una generación que está entre los cuarenta o cincuenta años hacia adelante a la que todavía le gusta leer la prensa en papel y lo palpa en los bares “donde los periódicos siempre están ocupados”.

Diario de Arousa es un periódico consolidado, una cabecera de referencia que ha sabido sobreponerse, no sin dificultad y sufrimiento, a las adversidades que hubo, muy relevantes, y es posible que en el futuro vuelva a haberlas, pero que afronta lo que viene con la determinación necesaria de quien está dispuesto a superar cualquier reto.

La historia de Diario de Arousa comenzó unos meses antes de que viera la luz el primer número. Hubo que buscar un local donde ubicar la redacción, superar arduos trámites burocráticos y conformar una redacción dispuesta a emprender la apasionante aventura que todavía se vive cada día en la Praza de Galicia de Vilagarcía.

Vallas y un autobús inglés

Los primeros anuncios en las vallas publicitarias o en un llamativo autobús inglés de dos pisos recorriendo toda Arousa llamaron mucho la atención. Algo importante pasaba, no en vano Arousa iba a tener una cabecera de periódico propia.

Fueron muchos los periódicos que se escribieron antes del día señalado para que no fallase nada en el momento de la verdad. Todo funcionaba como un reloj, incluso había exclusivas que, por desgracia, se quedaban en un cajón al no tener dispositivo para publicarlas.

Los arousanos agotaron la tirada del primer número de Diario de Arousa D.A.

Llegó el día y el antiguo pabellón del Liceo de Vilagarcía se llenó hasta los topes. Allí se reunieron representantes de toda la sociedad arousana, como en la foto que hoy ilustra nuestra portada, y, tras la inauguración oficial llegó el momento de la verdad.

Se elaboró un periódico ambicioso, con un amplio contenido dividido en secciones que, prácticamente, se mantienen a día de hoy. Con un poco de retraso cada periodista fue entregando su trabajo que se acumulaba en la sección de Infografía para la colocación de las fotos y los anuncios en un proceso que, como explicó Víctor Barcala, era lento hasta la exasperación.

Nervios en la madrugada

El caso es que, ya avanzada la noche, redactores y redactoras se fueron yendo para sus casas y en el periódico quedaban los jefes de sección, de madrugada y con los nervios a flor de piel, contando los segundos que tardaba cada foto en pasar por el consabido proceso del escaneo, el tratamiento, el corte y la pegada en el hueco de la página.

La situación llegó a ser casi dramática porque la hora de cierre estaba más que superada y había un peligro serio de no llegar a tiempo. Imagínense la situación. Llamadas constantes de la rotativa, los medios tecnológicos eran los que eran, los nervios, cierta tensión...

Pero, aunque tarde, el trabajo se completó y los arousanos se lanzaron al día siguiente a los quioscos para tener el primer número de un periódico, Diario de Arousa, que comenzaba a escribir su historia contando la de sus vecinos.

El denso humo del tabaco

Entre periodistas, personal de administración, de publicidad y de Infografía, la Redacción estaba a tope cada día. La Ley del Tabaco, que impedía fumar en los centros de trabajo, entró en vigor en 2006. Diario de Arousa nació, como saben, en el invierno de 2001, o sea con ambiente frío en el exterior que aconsejaba el trabajo con las ventanas cerradas en una oficina en la que la mitad de la plantilla tenía un pitillo en la boca y el cenicero lleno en unas jornadas laborales maratonianas.

La sensación al entrar por la puerta en aquella época era como la de un cuarto de baño cuando se sale de la ducha y todo el vapor se va hacia el techo. Pues así se trabajaba, bajo una nube de humo que se impregnaba en la ropa, en el pelo... Más tarde se acordó habilitar una zona para fumadores y después, a partir de 2006, la procesión de salidas.

Tener una cabecera en Arousa era una novedad después de décadas, por lo que muchas de las personas a las que se le hacían consultas telefónicas para contrastar alguna noticia, rehusaban a comentar ciertas cuestiones a través del celular y se acercaban hasta la Redacción solo para ver como era, ya que había una gran curiosidad por conocer las entrañas del periódico.

Integrantes de la plantilla de Arousa celebrando el décimo aniversario del periódico Gonzalo Salgado

El uso del móvil no estaba tan generalizado como ahora y el “ring” de los teléfonos era constante, así como el pitido histriónico del fax que lanzaba papel corrido como si fuera la lava de un volcán.

Era la banda sonora de un periodico del que se pueden contar mil anécdotas sobre aquella época, que no hizo más que consolidar un medio de comunicación que para llegar hasta aquí no lo ha tenido nada fácil.

Es curioso que desde incluso antes de nacer hubo agoreros que vaticinaban el fin del proyecto. Después, cuando el periódico ya estaba cada día en los quioscos auguraban una muerte lenta, pero aquí sigue Diario de Arousa, aunque, a fuerza de ser sinceros, es cierto que hubo momentos críticos.

La etapa más dura

Fue una etapa dura en la que se hacía difícil el día a día y en la que cada semana cerraban cabeceras históricas en muchos lugares de España. Diario de Arousa, aunque tocado por la crisis que afectó a todos los sectores, la superó en un ejercicio de supervivencia en el que anunciantes y personas lectoras fueron determinantes para que hoy celebre su 25 aniversario con la puesta en marcha de una serie de actos que comenzaron con la fotografía de esta portada y culminarán en diciembre con la Gala Arousáns do Ano.

Actos del 25 aniversario

La primera actividad será el 5 de marzo con el “Foro 25 anos de loita pola igualdade”. Será en la sala de conferencias del Auditorio Municipal de Vilagarcía, a partir de las siete de la tarde, estará moderado por la redactora jefe del Diario, Fátima Frieiro, y contará con la participación de la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana; la coordinadora de Igualdade de la Diputación de Pontevedra, Sandra Bastos, la concejala de Igualdade de Vilagarcía, Tania García; la directora del Centro de Información á Muller (CIM) de Vilagarcía; y la agente de igualdad, docente y presidenta del colectivo feminista O Soño de Lilith, Daisy Alcalde.

Ese será el primero de muchos otros en los que se abordarán diferentes temáticas como la situación del comercio, la movilidad sostenible, el turismo, el mar, la iniciativa empresarial y el emprendimiento o sobre las personas con capacidades diferentes y la igualdad de oportunidades. Todo ello culminará el 4 de diciembre con la Gala Arousáns de Honra.