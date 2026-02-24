La sociedad arousana respalda a Diario de Arousa por su 25 aniversario

Alcaldes, concejales, asociaciones vecinales y culturales, entidades, clubs deportivos y ciudadanos de a pie quisieron estar en la instantánea de Diario de Arousa por sus 25 años Mónica Ferreirós

El primer número de Diario de Arousa salió a la calle el 24 de febrero de 2001. Justo un día antes –en el ya desaparecido edificio del Liceo que se ubicaba en Ravella– representantes de toda la sociedad arousana acudían a la presentación de un medio que nació para dar voz y para ser referente en la actualidad informativa de tres comarcas frenéticas en actividad.

“Nunha época na que as ‘fake news’ están á orde do día o Diario de Arousa é máis necesario ca nunca” Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía

Del edificio liceístico no queda hoy nada, pero Diario de Arousa sigue informando día a día desde su redacción en la Praza de Galicia de lo que ocurre en O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia. De aquellas caras que se vieron en el acto de 2001 muchas decidieron acudir a la foto de familia organizada por la cabecera por su 25 aniversario. Y es que un cuarto de siglo no se cumple todos los días y atrás quedan páginas y páginas de actualidad cuyos protagonistas –de una u otra forma– quisieron estar en la instantánea que hoy ilustra la portada.

“Que un medio de comunicación cumpra 25 anos é evidencia de que no Diario as cousas se fan ben” María Sampedro, alcaldesa de Ribeira

Alcaldes de las tres comarcas, directivos y miembros de clubs deportivos, representantes del sector del mar, de asociaciones vecinales y culturales, concejales de diferentes corporaciones y siglas políticas y ciudadanos de a pie que tienen a Diario de Arousa como cabecera de referencia quisieron formar parte de la foto conmemorativa que suma, también, otro capítulo de la historia periodística de la Ría. En ella también está la actual plantilla del medio y su director, José Pereira, que entiende que el Diario sigue siendo una apuesta por “a defensa e promoción das comarcas arousanas poñendo o foco na Ría que nos une”. Una idea que compartieron los alcaldes y alcaldesas que sujetaron la pancarta del 25 aniversario.

“É un medio fundamental na provincia e que nos informa sobre noticias que ao final mudaron as nosas vidas” Javier Tourís, diputado provincial

“É un medio moi próximo coa mirada sempre no local” Samuel Lago, alcalde de Cambados

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, fue uno de los que acudió a la foto. “O Diario é parte da nosa historia local e nunha época de tanta desinformación como a que nos está tocando vivir é máis necesario ca nunca contar cun medio serio, rigoroso e que plasme a realidade”. La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, apeló a su condición de periodista para señalar que “para min especialmente é unha excelente noticia que un medio cumpra anos. Cumprir 25 anos é unha demostración de que no Diario as cousas se fan ben”. Un sentimiento que también reflejaron otros regidores como Samuel Lago, de Cambados, o Telmo Martín de Sanxenxo, que pusieron en valor la cercanía con la que la cabecera aborda la información diaria.

“Desde que existe el Diario de Arousa yo veo a la gente mucho más informada de las noticias que pasan” Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo

Diario de Arousa celebra sus 25 años Mónica Ferreirós

“Animo a la gente a que siga leyendo y leyendo periódicos” José Cacabelos, alcalde de O Grove

“Ter un medio que conte o noso, o local, é un auténtico luxo” Jacobo Pérez, alcalde de Caldas

Esas sensaciones se reflejaron también en los comentarios de los ciudadanos de a pie que no quisieron perderse la foto. Vecinos y vecinas de todas las edades que han visto reflejadas sus demandas, reivindicaciones y –también, porque las hubo– buenas noticias en las páginas del Diario en los últimos 25 años.

“Un medio que é un exemplo a seguir. A miña primeira entrevista como voceira do PSOE foi aquí” Marta Giráldez, alcaldesa de Meis

“Parabéns por 25 anos e por seguir aí na era da intelixencia artificial” Carlos Viéitez, alcalde de Meaño

“É un periódico no que priman as noticias próximas, importantes” David Castro, alcalde de Ribadumia

“O Diario sempre está nas cousas importantes e sempre que os chamamos. Agora tiñamos que ser nós os que responderamos á súa chamada”, explicaban algunos de los asistentes. Y así fue, el número 9.055 del periódico sale hoy a la calle con el mismo compromiso que el número 1 de 2001, el de servir e informar a la ciudadanía de Arousa.