'Mulleres que opinan' regresa al Teatro Principal de Pontevedra

Será el 13 y el 14 de marzo y reunirá a 14 profesionales de la comunicación, entre las que se encuentra la periodista de La Sexta Helena Resano

Olalla Bouza
24/02/2026 20:14
El foro ‘As mulleres que opinan son perigosas’, que impulsa la Diputación de Pontevedra, regresará con su novena edición en el fin de semana del 13 y el 14 de marzo. Será en el Teatro Principal y reunirá a catorce profesionales de la información y la comunicación, de diferentes medios y perfiles, que abordarán sobre aspectos vinculados a la igualdad, la violencia de género, y su tratamiento, entre otros.

Helena Resano, periodista en La Sexta Noticias; Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo en 2025; Isabel Coello, creadora del podcast ?La casa grande’; Ebbaba Hameida, de Reporteros Sin Fronteras y Fátima Frieiro, periodista de Diario de Arousa, son algunas de las integrantes de un intenso programa que se extenderá durante dos días.

Comenzará, tras la bienvenida oficial, con una conversación entre las promotoras de este foro, las periodistas Diana López Varela y Susana Pedreira, y la ganadora del  tercer Premio Opinión #MulleresqueOpinan, Alba Chaves Abelleira.

Las novedades

Una de las novedades de esta edición es que se “desvirtualizará” a las profesionales que participaron en las ediciones pandémicas, de 2020 y 2021. El foro se emerge como un evento cada vez más consolidado.

