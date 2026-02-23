Una aventura maravillosa

Diario de Arousa celebra sus 25 años Mónica Ferreirós

Diario de Arousa cumple 25 años. Lo hace en un momento complejo, como cuando nació. El reto sigue siendo el mismo. Contar lo que ocurre en el mundo desde una perspectiva arousana. Y esto es mucho decir, porque esta sociedad es exigente y entregada al mismo tiempo, orgullosa y altruista, solidaria y sentimental, trabajadora y luchadora. La Ría que nos une, ahora herida y amenazada, imprime carácter, una forma de ser única capaz de enfrentarse a los retos más difíciles por imposibles que parezcan.

Diario de Arousa, fiel a esta esencia, tiene un poco de todo eso. Es lo que define a este periódico, que es de la gente que trabaja de sol a sol para salir adelante con esfuerzo y coraje.

Hay un episodio que lo define todo. Evidentemente son muchos más, pero el de la tragedia del Prestige es significativo e ilustrativo. Cuando Galicia se sumía en las lamentaciones por las consecuencias del desastre y el chapapote teñía la costa de luto, los arousanos no se resignaron a observar sin actuar y se lanzaron al mar para recoger con las manos desnudas el veneno que podría acabar con su sustento. Al principio fueron unos pocos en unas lanchas, pero en cuestión de horas se organizó toda la flota para formar una barrera humana en medio del mar para salvarnos de la peste, aún a costa de la salud de muchos.

Diario de Arousa estuvo allí. Se mojó a bordo de esos barcos, se mareó con los efluvios del fuel, se manchó de negro en los muelles y se implicó en la defensa de un sector clave para toda Arousa.

Algo similar, aunque en contextos diferentes se vivió en la oleada de incendios o en las inundaciones. No es cuestión ahora de relatar todas y cada una de las noticias que marcaron estos 25 años, pero sí la esencia, que no es otra que Diario de Arousa es un activo más de esta Ría.

Estoy seguro de que también se enorgullecen de tener una cabecera propia, que si permanece es gracias a ustedes porque han sido ustedes los que lo han propiciado. Un periódico sin personas lectoras no podría sobrevivir y, por suerte, se cuentan hasta por decenas de miles si sumamos la edición de papel junto a la digital y las redes sociales.

Que un medio de comunicación como este cumpla 25 años es un motivo de felicidad, pero en Diario de Arousa sabemos que hay que tener los pies en el suelo porque la trayectoria hasta aquí no ha sido sencilla.

Todo comenzó unos meses antes de que viera la luz el primer número. Confeccionar un equipo, dividir el trabajo en secciones, dar a conocer el proyecto, fidelizar las fuentes...

Fueron muchos los periódicos que se realizaban cada día sin ver todavía la luz, a modo de ensayo. Fue un viernes. Había que elaborar la edición del sábado. Era el estreno. Al inicio del día, los nervios lógicos de la hora de la verdad, aunque primero había que asistir a la inauguración oficial en las dependencias del antiguo Liceo de Vilagarcía.

Salió todo perfecto y llegó el momento de entregar las páginas. Todo lo que había funcionado como un reloj se retrasó y todavía recuerdo la tensión, ya de madrugada, para cumplir con la cita en el quiosco. Se sufrió, pero se logró y desde entonces aquí nos tienen, dispuestos a continuar en la defensa de la Ría que nos une. Hoy es un día de felicidad y también de trabajo para continuar en lo que es para mí, y para el resto de las personas que conformamos la plantilla de Diario de Arousa, una aventura maravillosa.