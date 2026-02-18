Mi cuenta

El mejillón llega al cómic: Convenio entre la Consellería do Mar y la DOP

Ambas entidades destinan algo más de medio millón de euros a la internacionalización del mitilo con sello

Olalla Bouza
18/02/2026 19:41
Villaverde y Calvo en la firma del convenio
Villaverde y Calvo en la firma del convenio
Cedida
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de la DOP Mexillón de Galicia, Mané Calvo, firmaron dos convenios para impulsar la internacionalización del mitilo. Por un valor total de 540.000 euros, estarán cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultural (Fempa) y permitirán seguir reforzando la competitividad del recurso.

Estas ayudas sufragan medidas como la monotorización del rendimiento de este bivalvo, una acción que resulta determinante para la estimación de su valor nutritivo, comercial y ecológico. Además, se llevarán a cabo otras actividades promocionales destinadas a divulgar esta denominación de origen, contando para ello con influencers que fusionan entretenimiento, proyección, creatividad y “contidos cunh gran potencial de interacción para a marca Mexillón de Galicia”, apuntan desde la Consellería do Mar. Además, a través de la revista trimestral de la DOP se mostrará una historia gráfica en la que, en tono de humor, se divulgarán las características que fan único este producto”.

Estas actuaciones se complementarán con la celebración de una jornada de exaltación que contará con la participación de representantes del sector, en la que se abordará la relevancia y repercusión del sello DOP, así como la versatilidad culinaria del mejillón, “estrela das rías”.

