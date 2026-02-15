La pirotecnia en Arousa: un debate entre tradición y bienestar animal

Los perros pueden sufrir hasta crisis de ansiedad y miedo Gonzalo Salgado

Las fiestas en Arousa, y en general en toda la autonomía, siguen teniendo una banda sonora propia: bombas, tracas y fuegos artificiales. Pero cada vez son más las voces que cuestionan su impacto, no solo en los animales, sino también en personas con hipersensibilidad auditiva o trastornos del espectro autista.

Mientras las administraciones defienden que están dando pasos para reducir molestias, asociaciones y centros veterinarios consideran que las medidas siguen siendo insuficientes.

En Caldas de Reis, el concejal de Festas, Manuel Fariña, defiende que desde la llegada de su equipo al gobierno municipal se han adoptado cambios, como por ejemplo, incidir en el anuncio de los horarios de los fuegos para que los propietarios puedan llevar a sus mascotas a casa y evitar que escapen o se asusten. El segundo cambio que aseguran haber implementado está en la reducción de la potencia y la frecuencia de las bombas, porque sí, también existe la pirotecnia de baja sonoridad.

“É unha tradición que está moi instaurada, pero sí que reducimos o seu número, anunciamos moi ben as horas e baixamos a potencia que teñen”, apunta Fariña, quien además también pone sobre la mesa una propuesta que en el futuro puede ser atractiva para luchar contra este debate: “o uso de drones no caso dos fogos de artificio”.

Parece además que esta polémica va más allá de la política, ya que, aunque hay agrupaciones como el BNG que ya en alguna ocasión solicitaron limitar el uso de la pirotecnia en celebraciones, el nacionalista cree que “é unha cousa na que coincidimos todos”, y aunque las administraciones saben que es un camino lento parecen tener claro -al menos en el caso de Caldas- que reducir el impacto “é posible e de feito estase facendo”.

“Aínda que, evidentemente, hai un problema, tamén é certo que a tradición leva implícitos os fogos” Maite Tocino, alcaldesa de Cesures y responsable de las áreas de Cultura y Turismo

En Arousa, dada su ubicación en el litoral, una de las celebraciones más aclamadas es la festividad del Carmen. “O día do Carmen disparamos unha traca importante e hai moita xente que solicita que se aumente pero nos decidimos non facelo”, explica Maite Tocino, alcaldesa de Cesures y responsable de las áreas de Cultura y Turismo.

Tocino es consciente de que “é complexo satisfacer a todas as partes” y de que hay un problema, pero también tiene claro que la tradición -al menos en Galicia- lleva implícito el disparo de bombas. “Aínda así creo que temos a labor de explicar aos veciños os motivos polos que se reducen estas bombas”, señala la regidora, que confía en la concienciación como herramienta para cambiar el paradigma de este eterno debate.

Ansiedad y medicación

Desde el Centro Veterinario Xunqueira, en Vilagarcía, explican que los efectos en los perros pueden ir desde nerviosismo hasta crisis severas de ansiedad y miedo. En los casos más extremos, algunos animales necesitan medicación específica, con tratamientos que rondan los 20 euros. También existen productos preventivos -adaptógenos- destinados a ayudarles a afrontar mejor los episodios de pánico.

La respuesta, tal y como apuntan desde este centro, depende mucho del carácter del animal, “los más ansiosos o nerviosos son los que peor lo pasan”. Además, lidian cada día con familias que explican distintas situaciones que atraviesan con sus perros sobre todo en las temporadas festivas. “Muchos escapan asustados y se pierden”, apuntan, haciendo ver que las medidas actuales, por el momento, no son suficientes.

Más que perjudicial

Desde la asociación Asociación Canina Do Grove (Acadog), su presidenta María Ferreiro es tajante: “No es perjudicial, es lo siguiente”. Recuerda que el problema va más allá de los animales y afecta también a familias con niños autistas.

Ferreiro diferencia entre fuegos artificiales programados -que al menos permiten anticipación- y las bombas, que pueden estallar en cualquier momento. “Partiendo de que su nivel de audición es muchísimo mayor que el nuestro, si a nosotros nos molesta, imagínate a ellos”, lamenta.

Desde la asociación creen que las campañas de concienciación son insuficientes si no van acompañadas de cambios legislativos. También recuerdan que existe pirotecnia de baja sonoridad y que, si bien entienden que hay personas que viven de este sector, consideran que deben buscarse soluciones intermedias, como la reducción del impacto acústico.

Un marco legal con límites

La Ley de Bienestar Animal prohíbe el uso de animales en romerías y eventos festivos en los que se utilicen elementos pirotécnicos.

Por su parte, el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería regula la clasificación de la pirotecnia según su peligrosidad y nivel de ruido, así como las condiciones de venta, almacenamiento y seguridad. Pero no aborda directamente el impacto en el bienestar animal.

Ante esta situación la realidad es la siguiente: las administraciones locales defienden que ya están reduciendo la presencia indiscriminada de fuegos y que el proceso será progresivo, pero las asociaciones consideran que sin cambios legislativos será difícil aplacar este impacto.

La tradición sigue pesando pero las medidas parece que existen. Entre tanto, el debate sigue abierto.