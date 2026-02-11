Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa 

'Nunca choveu que non escampara': el sol ya tiene fecha de vuelta en Arousa

Fátima Pérez
11/02/2026 21:03
Vistas de la playa de Silgar en Sanxenxo
Vistas de la playa de Silgar en Sanxenxo
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Después de Nils, Marta, Leonardo, Kristin, Ingrid, Harry o Joseph, parece que Arousa volverá a ver el sol a partir del próximo fin de semana. 

El tren de borrascas que azotó Galicia desde el arranque del 2026 con alertas por riesgos de inundaciones y fenómenos meteorológicos que ponían en alerta, prácticamente, a todo el litoral de la comunidad, ya tiene fecha de fin. Al menos eso parece según las últimas previsiones meteorológicas que ya pintan un sol a partir del viernes 20 de febrero. 

Aunque se prevé que también este sábado, 14 de febrero, despeje y las lluvias den una pequeña tregua, solo será un suspiro según apunta la AEMET. El domingo volverán las precipitaciones. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un miembro de la asociación participando en la iniciativa

Usuarios de la asociación Ambar aprenden sobre el medio marino gracias a la realidad virtual
Sandra Rey
Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados

Cambados pone el foco en las personas cuidadoras para aliviar su sobrecarga física y mental
A. Louro
El ideal gallego

El Concello de Ribeira licita el servicio de asesoramiento jurídico para extranjería y asilo
Sandra Rey
El gran desfile es el evento estrella del carnaval vilagarciano

Vilagarcía confía en el tiempo y mantiene de momento toda el programa de Entroido
Fátima Frieiro