'Nunca choveu que non escampara': el sol ya tiene fecha de vuelta en Arousa

Vistas de la playa de Silgar en Sanxenxo Mónica Ferreirós

Después de Nils, Marta, Leonardo, Kristin, Ingrid, Harry o Joseph, parece que Arousa volverá a ver el sol a partir del próximo fin de semana.

El tren de borrascas que azotó Galicia desde el arranque del 2026 con alertas por riesgos de inundaciones y fenómenos meteorológicos que ponían en alerta, prácticamente, a todo el litoral de la comunidad, ya tiene fecha de fin. Al menos eso parece según las últimas previsiones meteorológicas que ya pintan un sol a partir del viernes 20 de febrero.

Aunque se prevé que también este sábado, 14 de febrero, despeje y las lluvias den una pequeña tregua, solo será un suspiro según apunta la AEMET. El domingo volverán las precipitaciones.