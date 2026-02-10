Los temporales en Arousa motivan retrasos y pausas en las obras municipales

Obras de humanización en el Ramal, en Vilagarcía de Arousa Gonzalo Salgado

Tras un inicio de 2026 marcado por lluvias constantes y un tren de borrascas que azota la comarca de Arousa y litoral de Galicia, las obras municipales y, sobre todo, los trabajos en el exterior se están viendo seriamente afectados. Muchos proyectos no pueden avanzar o, directamente, su inicio se retrasa, obligando a ampliar plazos de ejecución en algunos casos y de atender a los plazos de subvenciones.

En Pontecesures, por ejemplo, el Concello tenía previsto finalizar uno de sus proyectos más ambiciosos de la legislatura -la reordenación de la rúa Carlos Maside- durante este mes de febrero. Sin embargo, la empresa adjudicataria, Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela S L, ya se ha visto obligada a solicitar una ampliación del plazo de ejecución de dos meses. “A execución da obra tiña unha duración de catro meses, pero a empresa solicitou unha prórroga polas condicións meteorolóxicas adversas. Esta ampliación do prazo de execución levaríanos a mediados de abril, pero no noso caso non afecta á financiación porque estamos dentro do prazo”, apunta la alcaldesa de Cesures, Maite Tocino, consciente de que esta obra cuenta con los fondos del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra.

Afectación en los vecinos

Lo que sí tiene claro es que también hay una afectación directa en los vecinos sobre todo al ser una intervención en pleno centro de la villa, pero “hai que ser comprensivos porque a empresa empezou a traballar a tempo, pero o clima non deu tregua”, lamenta Tocino.

La misma situación atraviesa Valga, donde, tal y como señala el Concello, son “varias as obras afectadas polas chuvias”, siendo la más destacada la transformación da laguna de Porto Piñeiro. Se trata de una intervención de gran envergadura que engloba tres obras diferentes en un mismo punto. “Os efectos aquí son notables, e máis tendo en conta que xa se trata dun terreo húmido de por si o da lagoa. Pero tamén hai outras actuacións de asfaltado de estradas municipais, por exemplo, que están a expensas da situación meteorolóxica”, explica el Concello.

Obras que no pueden empezar

Más allá de las obras en marcha que sufren retrasos, existen proyectos que, tras su adjudicación, todavía no han podido iniciarse.

En Caldas, la humanización del entorno de Campo da Torre se adjudicó a finales de enero, pero los trabajos permanecen en pausa. “Son obras que ademais son escavacións complicadas e con este tempo non queda máis remedio que retrasalas un pouco”, explica el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez.

El problema reside, en gran medida, en la naturaleza de los trabajos. “Temos algunhas máis que xa deberían estar entregadas, pero é un saneamento e está pendente do asfaltado, e claro, un asfalto con este tempo non se pode facer”, añade Pérez.

Obras en Arousa Gonzalo Salgado

En otros proyectos, como el de la Carballeira, se sigue trabajando dentro de lo posible, ya que las labores no implican excavaciones ni procesos complejos. Pérez asegura que, de ser necesario, solicitarán ampliaciones de plazo a la Diputación, dado que los trabajos de Campo da Torre cuentan con una subvención de 600.000 euros a través del Plan Extra. “Entendemos que terán en conta o inverno que houbo e que os procesos van máis lentos”, asegura el regidor caldense.

Precisamente la misma empresa que se ocupará de los trabajos en Campo da Torre, es también la adjudicataria de la reordenación en Carlos Maside y Ricardo, el jefe de obra, tiene claro que estas condiciones repercuten también en el coste de la obra al tener que alargar un trabajo y asumir el coste de personal durante más tiempo. “El problema es que el rendimiento que tienes en un día con lluvia no es el mismo, trabajas más lento y un pavimento de hormigón o de aglomerado no lo puedes hacer con lluvia, son acabados en los que el agua no puede estar presente”, explica.

Cambados trabaja en interior

Esta situación afecta a todos los municipios de Arousa, aunque algunos se ven menos condicionados, sobre todo aquellos que realizan trabajos en interiores, como es el caso de Cambados. “O tempo sempre afecta, pero se está mal actuamos máis en obras interiores porque sempre hai cousas que facer”, explica el concejal de Obras, José Ramón Abal. “O que sí que se complica é o mantemento eléctrico, ademais tamén afecta ao desbroce e ás limpeza. Non podes ter a xente aí chovendo a cántaros, non se traballa ben”, señala.

El 2026 arrancó en Galicia con la llegada de la borrasca Francis. Unos días después se dio paso a la primera de una serie de borrasca que no cesaría hasta finales de mes. Primero fue Goretti, luego llegó Ingrid y Joseph, uno de los temporales que dejó en Arousa más litros por metro cuadrado de precipitaciones.

La previsión es que las lluvias y los temporales continúen en Arousa acarreando con ello más retrasos en obras municipales con todas las consecuencias que ello conlleva.