El PP de Pontevedra critica el "caos ferroviario"

Senadores y diputados del PP comparecieron delante de la estación pontevedresa Cedida

El PP denuncia el "caos ferroviario" en la provincia, con "continuos atrasos e avarías" en los últimos tiempos. Las senadoras Pepa Pardo y Nidia Arévalo y los diputados Juan Bayón y Pedro Puy comparecieron delante de la estación de Pontevedra, que definieron como una de las provincias más afectadas en líneas con limitación de velocidades.

También se solidarizaron con el personal de Renfe y Adif en un día especialmente complejo para la circulación, ya que se suspendieron todos los trenes con origen y destino Vigo. "En distintas ocasións, tanto a propia Axencia de Seguridade Ferroviaria, como os maquinistas como os usuarios, denunciaron que estaba a haber problemas", defendió Puy, que volvió a reclamar el restablecimiento de las frecuencias que había antes de la pandemia de coronavirus.

Pardo, por su parte, exigió responsabilidades por el accidente de Adamuz y cargó contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. "En lugar de estar a traballar polo mantemento das vías férreas, pola seguridade ferroviaria en España, dedícase a ser tuitero", dijo antes de pedir su dimisión y anunciar una comisión de investigación en el Senado.