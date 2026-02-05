Mi cuenta

El PP de Pontevedra critica el "caos ferroviario"

Denuncian la "continua sucesión de atrasos e avarías"

Olalla Bouza
05/02/2026 13:47
Senadores y diputados del PP comparecieron delante de la estación pontevedresa
Senadores y diputados del PP comparecieron delante de la estación pontevedresa
Cedida
El PP  denuncia el "caos ferroviario" en la provincia, con "continuos atrasos e avarías" en los últimos tiempos. Las senadoras Pepa Pardo y Nidia Arévalo y los diputados Juan Bayón y Pedro Puy comparecieron delante de la estación de Pontevedra, que definieron como una de las provincias más afectadas en líneas con limitación de velocidades.

También se solidarizaron con el personal de Renfe y Adif en un día especialmente complejo para la circulación, ya que se suspendieron todos los trenes con origen y destino Vigo. "En distintas ocasións, tanto a propia Axencia de Seguridade Ferroviaria, como os maquinistas como os usuarios, denunciaron que estaba a haber problemas", defendió Puy, que volvió a reclamar el restablecimiento de las frecuencias que había antes de la pandemia de coronavirus.

La suspensión de los trenes con destino y origen en Vigo deja a cientos de arousanos en tierra

Pardo, por su parte, exigió responsabilidades por el accidente de Adamuz y cargó contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. "En lugar de estar a traballar polo mantemento das vías férreas, pola seguridade ferroviaria en España, dedícase a ser tuitero", dijo antes de pedir su dimisión y anunciar una comisión de investigación en el Senado.

