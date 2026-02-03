Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

Estos son los nominados de Arousa a los Mestre Mateo

La película 'San Simón' es candidata a ocho premios

Olalla Bouza
03/02/2026 16:41
Flako Estévez opta a mejor interpretación masculina protagonista
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Arousa cuenta con una importante representación entre los nominados a los Mestre Mateo, con nueve candidaturas en varias categorías. Es la película 'San Simón' la que aporta un mayor número de nominaciones y se medirá con 'Sirat' en el premio al mejor film. La gala se llevará a cabo el 23 de marzo en Lugo.

Uno de los premios a los que opta 'San Simón' es al de mejor vestuario, por el que está nominada la vilagarciana Uxía Vaello. También Flako Estévez, que desde hace años está afincado en Cambados, comparte candidatura a mejor actor protagonista junto a Luis Tosar, Adam Prieto y Xoán Fórneas.

El isleño Marcos Nine, que ya cuenta con experiencia entre los premiados del Mestre Mateo, opta un año más a hacerse con la estatuilla en la categoría de mejor realización y por 'Historias de Aquí'.

La joven vilagarciana Laura Piñeiro opta, junto a su compañera Diana Toucedo, al premio por el Mejor Montaje por 'As liñas discontinuas'. A todas estas nominaciones se suman las de 'San Simón' por el Mejor Sonido, la Mejor Dirección de Producción, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Dirección de Arte.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen del socavón en la Avenida de Pontevedra de Sanxenxo

El Concello reparará el socavón producido en la Avenida de Pontevedra debido al temporal
C. Hierro
Francisco Suárez-Puerta Colomer es el portavoz del grupo municipal del PSOE de Ribeira

El PSOE de Ribeira le reprocha al Gobierno local que incremente el gasto corriente y rebaje las inversiones con cargo al POS+2026
Chechu López
Imagen de archivo del Centro de Salud de Sanxenxo

El Centro de Salud de Sanxenxo incorporará a la plantilla un psicólogo
C. Hierro
Imagen de archivo del Hotel Carlos I Silgar

El Hotel Carlos I acoge la quinta edición del evento internacional de baile Arousa Westie Fest
C. Hierro