Estos son los nominados de Arousa a los Mestre Mateo

Flako Estévez opta a mejor interpretación masculina protagonista Gonzalo Salgado

Arousa cuenta con una importante representación entre los nominados a los Mestre Mateo, con nueve candidaturas en varias categorías. Es la película 'San Simón' la que aporta un mayor número de nominaciones y se medirá con 'Sirat' en el premio al mejor film. La gala se llevará a cabo el 23 de marzo en Lugo.

Uno de los premios a los que opta 'San Simón' es al de mejor vestuario, por el que está nominada la vilagarciana Uxía Vaello. También Flako Estévez, que desde hace años está afincado en Cambados, comparte candidatura a mejor actor protagonista junto a Luis Tosar, Adam Prieto y Xoán Fórneas.

El isleño Marcos Nine, que ya cuenta con experiencia entre los premiados del Mestre Mateo, opta un año más a hacerse con la estatuilla en la categoría de mejor realización y por 'Historias de Aquí'.

La joven vilagarciana Laura Piñeiro opta, junto a su compañera Diana Toucedo, al premio por el Mejor Montaje por 'As liñas discontinuas'. A todas estas nominaciones se suman las de 'San Simón' por el Mejor Sonido, la Mejor Dirección de Producción, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Dirección de Arte.