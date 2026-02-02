Los temporales llenan los embalses en Arousa

Imagen del embalse de Castroagudín ayer Mónica Ferreirós

Las lluvias registradas en las últimas semanas llenan los embalses de O Salnés, Ulla-Umia y Barbaza. En realidad, la media de ocupación gallega se encuentra muy alta y son pocos los que bajan del 80 por ciento en el último boletín hidrológico, que elabora Augas de Galicia.

El último es del 26 de enero y la excepción la marca el de Caldas de Reis. Así, según los datos que da a conocer el organismo autonómico, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, el Umia se encontraba el lunes de la semana pasada al 32,4 por ciento de ocupación.

Es un dato que llama la atención, una por la cantidad de agua que ya había caído y otra porque, ese mismo día, era grande la preocupación por un posible desbordamiento. Y ahí se encuentra precisamente la explicación.

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, mantuvo contacto directo con el encargado de la gestión de la presa, que decidió vaciar previamente ante la cantidad de lluvia prevista para la jornada del lunes. Por ello, a las diez de la mañana la presa se encontraba poco más que al treinta por ciento de su capacidad y seis o siete metros por debajo del nivel en el que se empieza a laminar.

Nueve horas después, a las 19:30 horas, ya comenzó el proceso de laminación. El Umia llegó a registrar más de 130 metros cúbicos de agua por segundo. En cuanto al resto de embalses, Castroagudín se encuentra al 91,07 por ciento y el de Ribeira al 86,48. Son datos que, como en el caso de Caldas, corresponden a momentos previos a las precipitaciones más intensas.

Alerta naranja en el mar

Durante estos días y hasta mañana continúa la alerta naranja por temporal costero, con olas de cinco a seis metros, en todo el litoral arousano. La Xunta recomienda a la población no aproximarse a diques, rompientes o paseos marítimos. Las previsiones en el caso de Vilagarcía continúan siendo lluviosas, con un 95 por ciento de precipitaciones y temperaturas máximas que incluso alcanzan los 15 grados centígrados. Para el jueves, incluso se baraja alguna posibilidad de tormenta.