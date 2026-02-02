Fin al conflicto de la conserva: CC OO y UGT firman el nuevo convenio del sector en Madrid

Asamblea de delegados de la conserva de CCOO en Vilagarcía

El sector de la conserva tiene nuevo convenio. A la espera de su publicación oficial – que implicará su entrada en vigor– la aceptación por parte de los sindicatos CC OO y UGT del texto que puso sobre la mesa la mediación pone fin a un conflicto que llevaba semanas en la primera línea. Los representantes de los trabajadores apuntan a que la postura que se trasladó a la reunión en Madrid fue la decidida en las diferentes asambleas. CC OO y UGT apuntan en un comunicado que “asinamos un acordo que, aínda que quedan algunhas cuestións por resolver, garante aumentos salariais significativos”. Además subrayan la consecución de la “equiparación salarial entre o Grupo 5 e o Grupo 6”. De hecho CC OO apunta a que esta fue una de sus principales demandas tanto en el presente convenio como en los de años anteriores. En todo caso aunque esta firma desbloquea el conflicto desde los propios sindicatos señalan que las negociaciones continuarán para poder perfilar cuestiones que todavía quedan pendientes. Entre ellas están la tabla de equivalencias, la definición de puestos de trabajo por nivel o la finalización de los textos pendientes. De hecho ya está programada una nueva reunión para el día 19.

Lo acordado

Entre las cuestiones que figuran en el nuevo convenio –con una vigencia de seis años incluyendo el 2025– están los aumentos salariales. Para ese primer año el aumento es de un 2,9%; de un 2,5% para 2026; de 2,5% para 2027; de un 2% para 2028; y de 1,5% tanto para 2029 como para 2030. En el texto figura que – en caso de que la inflación sea superior en cada uno de esos años, los salarios se revisarán al alza y se pagarán los atrasos. La propuesta también incorpora un incremento de un 1,5% adicional como mecanismo de garantía de mejora del poder adquisitivo. Otras de las cuestiones son la creación de un nuevo permiso de acompañamiento de parejas e hijos mayores de 14 años que vayan a realizar pruebas médicas y exijan acompañamiento. También se aumenta de 15 a 45 la cuantía de ayuda escolar y se establece un nuevo sistema de clasificación profesional. Respecto de las categorías de los grupos 5 y 6 se establece un mecanismo de pago para lograr la equidad entre ambas.

Por su parte la CIG mostró su rechazo al acuerdo, que calificó como la consumación de la “traizón” a los trabajadores.