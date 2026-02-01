La Xunta decreta la alerta naranja para mañana en todo el litoral de Arousa

Flota amarrada el pasado lunes en el muelle de Tragove Mónica Ferreirós

La Xunta activa para la jornada de mañana la alerta naranja en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, afectando por tanto a los concellos bañados por la Ría de Arousa. Con el objetivo de garantizar la seguridad, la Dirección Xeral de Emerxencias, de la Consellería de Presidencia, informó de la situación a través del 112 Galicia a los municipios afectados, así como a diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubs náuticos, entre otros.

Las previsiones de Aemet es que el fenómeno metereológico esté activo desde primeras horas, con mar combinada del oeste de hasta seis metros y viento del oeste o suroeste de hasta fuerza ocho. Por ello, la Secretaría Xeral para o Deporte anunció la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto del programa Xogade como federada, en los municipios afectados. La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, de diques, rompientes y paseos marítimos. También piden que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones. Además, aconseja que se revise la página web del 112