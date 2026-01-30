Mi cuenta

Diario de Arousa

Arousa

La CIG continúa con las movilizaciones por el convenio de la conserva

Proponen una subida del 5 por ciento

Olalla Bouza
30/01/2026 21:02
Protesta de la conserva en Vilagarcía
Protesta de la conserva en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
La CIG continúa con las movilizaciones por el convenio de la conserva. La siguiente será en Vigo, el próximo lunes, delante de la sede de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. 

La central está recogiendo firmas entre las representantes sindicales del sector para trasladarlas en la reunión, como medida de presión para continuar con las conversaciones, ante la posibilidad de un acuerdo entre la patronal y UGT y Comisiones Obreras. 

Consideran insuficientes las subidas salariales propuestas y critican que la cláusula de revisión se tope al 0,75 por ciento al año “e sen atrasos”. Desde la CIG proponen una subida del 5 por ciento en todos los ejercicios y el establecimiento de una paga extraordinaria.

