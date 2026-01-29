La mejor hamburguesa de España podría estar en Caldas o A Illa

En total 430 establecimientos de toda España participarán en esta sexta edición Cedida

Caldas y A Illa competirán este año para coronarse con la mejor hamburguesa de España. En total, serán 430 establecimientos de toda España —42 solo en Galicia— los que participarán en la sexta edición de Best Burger Spain, el campeonato que busca coronar la Mejor Hamburguesa de España 2026.

Así pues, en la comarca de Arousa serán el Restaurante Roquiño y La Burger, en Caldas de Reis, y A Boa Vida, en A Illa de Arousa, los únicos que se lanzarán a la competición contra centenares de establecimientos de todo el país, con el objetivo de ofrecer la propuesta más original y optar a un reconocimiento a nivel nacional.

La competición comenzará hoy, 29 de enero, y finalizará el 1 de marzo, un periodo en el que los establecimientos participantes pondrán a prueba su creatividad, técnica y sabor para conquistar tanto al público como al jurado. Se valorarán aspectos como la calidad del pan y de la carne, así como la combinación de ingredientes y sabores. Además, como incentivo para los comensales, quienes participen con su votación entrarán en el sorteo de un Apple Watch.

Jurado profesional y finalistas

Junto al jurado popular, también habrá un equipo de profesionales del mundo de la gastronomía, que recorrerá España visitando a todos los participantes. De la suma de las puntuaciones del público y del jurado profesional saldrán los finalistas, que se enfrentarán en una cata ciega el 10 de marzo en Madrid, ante un jurado especializado.

El anuncio de los finalistas tendrá lugar el 5 de marzo, mientras que la entrega de premios se celebrará el 10 de marzo en El Puerto de El Escondite, en Madrid.