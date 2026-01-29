Aldara Treus, de Rianxo, y Asier Martínez, de Vilargarcía, acudirán el próximo 6 de febrero a la Olimpiada Informática Galega

Imagen de archivo de los participantes en la edición de 2025 de la Olimpiada Informática Galega que se celebró en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la USC

La joven rianxeira Aldara Treus Vidal y el vilagarciano Asier Martínez Martínez, que estudian 1º de Bacharelato y 4º de la ESO en el colegio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela, serán los representantes arousano en una nueva edición de la Olimpiada Informática Galega 2026 que se celebrará el viernes de la próxima semana, 6 de febrero, en la Facultade de Informática de la Universidade da Coruña (UDC). Así lo dio a conocer ayer el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, organizador de dicho evento junto con las tres universidades gallegas. Junto a ellos se inscribieron 15 alumnos de Santiago de Compostela, 4 de Ames, 2 de A Coruña, 2 de Oleiros, 2 de Teo y uno de Sada, Ferrol, Marín, O Porriño, Redondela y O Barco de Valdeorras.

Dicha competición se desarrollarás de manera presencial entre las tres y media, con la recepción de los alumnos y el acceso a las aulas, y las ocho y media de la tarde -momento de la clausura y que incluirá la resolución del jurado- con la colaboración de las escuelas técnicas superiores de Enxeñaría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y de Informática de la Universidade de Vigo. Tras la bienvenida del comité organizador, a las 16.45 horas se les entregarán a los participantes las credenciales de usuario y la conexión al entorno de desarrollo de la prueba, para cuya realización tendrán un total de tres horas. Consistirá en la resolución de entre 6 u 8 problemas, que suelen centrarse en el diseño correcto y eficiente de algoritmos. y en los que deberá emplearse un lenguaje de programación que permita automatizar su resolución.

La Olimpiada Informática Galega permitirá seleccionar a dos representantes para participar en la XXX Olimpíada Informática Española, que se celebrará del 10 al 12 de abril de este año en la Escuela de Ingeniería en Informática de la Universidad de Valladolid, cuyos ganadores accederán a la Olimpíada Informática Internacional, que se celebrará del 9 al 16 agosto en Uzbekistán.

La Olimpíada Informática Galega está patrocinada por diversas entidades y empresas del sector de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC): Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC), Clúster TIC Galicia, Denodo, Dinahosting, DXC Technology, Emetel, Gadisa, Hijos de Rivera, Indra Group, NTT Data y PuntoGal. Desde la organización se indicó que gracias a ellas habrá premios adicionales para los siguientes puestos a los de los ganadores en la clasificación, además de para a mejor programadora femenina y para el mejor participante de la ESO.