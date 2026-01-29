Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

Aldara Treus, de Rianxo, y Asier Martínez, de Vilargarcía, acudirán el próximo 6 de febrero a la Olimpiada Informática Galega

Chechu López
29/01/2026 22:15
Imagen de archivo de los participantes en la edición de 2025 de la Olimpiada Informática Galega que se celebró en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la USC
Imagen de archivo de los participantes en la edición de 2025 de la Olimpiada Informática Galega que se celebró en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la USC
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La joven rianxeira Aldara Treus Vidal y el vilagarciano Asier Martínez Martínez, que estudian 1º de Bacharelato y 4º de la ESO en el colegio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela, serán los representantes arousano en una nueva edición de la Olimpiada Informática Galega 2026 que se celebrará el viernes de la próxima semana, 6 de febrero, en la Facultade de Informática de la Universidade da Coruña (UDC). Así lo dio a conocer ayer el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, organizador de dicho evento junto con las tres universidades gallegas. Junto a ellos se inscribieron 15 alumnos de Santiago de Compostela, 4 de Ames, 2 de A Coruña, 2 de Oleiros, 2 de Teo y uno de Sada, Ferrol, Marín, O Porriño, Redondela y O Barco de Valdeorras.

Dicha competición se desarrollarás de manera presencial entre las tres y media, con la recepción de los alumnos y el acceso a las aulas, y las ocho y media de la tarde -momento de la clausura y que incluirá la resolución del jurado- con la colaboración de las escuelas técnicas superiores de Enxeñaría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y de Informática de la Universidade de Vigo. Tras la bienvenida del comité organizador, a las 16.45 horas se les entregarán a los participantes las credenciales de usuario y la conexión al entorno de desarrollo de la prueba, para cuya realización tendrán un total de tres horas. Consistirá en la resolución de entre 6 u 8 problemas, que suelen centrarse en el diseño correcto y eficiente de algoritmos. y en los que deberá emplearse un lenguaje de programación que permita automatizar su resolución. 

 La Olimpiada Informática Galega permitirá seleccionar a dos representantes para participar en la XXX Olimpíada Informática Española, que se celebrará del 10 al 12 de abril de este año en la Escuela de Ingeniería en Informática de la Universidad de Valladolid, cuyos ganadores accederán a la Olimpíada Informática Internacional, que se celebrará del 9 al 16 agosto en Uzbekistán. 

La Olimpíada Informática Galega está patrocinada por diversas entidades y empresas del sector de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC): Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC), Clúster TIC Galicia, Denodo, Dinahosting, DXC Technology, Emetel, Gadisa, Hijos de Rivera, Indra Group, NTT Data y PuntoGal. Desde la organización se indicó que gracias a ellas habrá premios adicionales para los siguientes puestos a los de los ganadores en la clasificación, además de para a mejor programadora femenina y para el mejor participante de la ESO.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El alcalde, José María Bello Maneiro, inauguró el simposio

Valga presume de actuaciones ejemplares para prevenir los riesgos de inundaciones
Fátima Pérez
La portavoz vecinal, Pilar Millet, anunció que acordarán nuevas medidas de presión en una próxima asamblea

Ribeira retomó sus protestas ante la falta de profesionales sanitarios al grito de “1 de febreiro, manifestación; Sanidade Pública, Rueda dimisión”
Chechu López
Cándido Meixide intervino en el inicio del pleno de Vilagarcía

Vilaxoán lanza un SOS en el pleno por su “situación deplorable” y la oposición exige más transparencia
Fátima Frieiro
Imagen de archivo del personal de Emerxencias Sanxenxo durante una sesión plenaria

Sumar Galicia alerta del cierre nocturno de las emergencias en Sanxenxo y apoya la movilización de los trabajadores
C. Hierro