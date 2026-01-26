Mi cuenta

Arousa

El talento arousano brilla en los Premios Feroz 2026

Nombres como Carlos Blanco, Fer Fraga o Marta Costa brillaron a una gala que también puso en valor la cultura local

Fátima Pérez
26/01/2026 12:42
El arousano Fer Fraga en los Premios Feroz 2026 con la película 'Rondallas'
El arousano Fer Fraga en los Premios Feroz 2026 con la película 'Rondallas'
Cedida
Este sábado 24 de enero, Pontevedra volvió a convertirse en el epicentro del séptimo arte con la celebración de los Premios Feroz 2026, una gala en la que, un año más, el talento de la comarca de Arousa se dejó notar. 

Los actores Fer Fraga (Sanxenxo) y Carlos Blanco (Vilagarcía) brillaron en la alfombra roja en representación de su último filme, 'Rondallas', nominada a Mejor Película de Comedia en estos mismos premios. Aunque el galardón finalmente fue para 'La cena', la buena acogida de la película desde su estreno el pasado 1 de enero es algo indiscutible para la industria. 

Marta Costa (Cambados) también se hizo notar subiendo al escenario junto a la actriz María Castro Jato para presentar el premio a Mejor Actor Protagonista en Película. Costa, conocida por su papel en la serie de Netflix 'Clanes' y en 'La promesa', confirmó una vez más su innegable auge en el panorama audiovisual con un discurso en el que ambas actrices pusieron en valor el trabajo que hay detrás de las series diarias como la que protagonizan. 

La vilagarciana Señora DJ puso música a los premios
La vilagarciana Señora DJ puso música a los premios
Cedida

Y, como en toda gran celebración, la música no podía faltar. La encargada de poner a todos a bailar fue Señora DJ, Raquel Rodríguez (Vilagarcía), quien no dudó en presumir en sus redes sociales de su elegante vestido, firmado por la tienda local Morena Vilagarcía. Con una carrera ya consolidada, Rodríguez se aseguró de que la fiesta también dejara huella entre todos los asistentes para cerrar unos nuevos Feroz de éxito. 

