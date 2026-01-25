Mi cuenta

Diario de Arousa

Arousa

Suspendidas las clases este lunes en Cuntis y Moraña debido a la alerta roja

Ep
25/01/2026 17:16
Lluvias en Galicia
Lluvias en Galicia
EFE
Toda Galicia estará durante este lunes en alerta por lluvias, aunque en diferentes niveles en función de la zona. El aviso más grave se produce en el interior de Pontevedra, que estará en alerta roja desde las 08.00 horas y donde la Comisión Escolar de Alertas ha acordado suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles, entre ellas, las de Cuntis y Moraña.

La Xunta también ha comunicado que en el noroeste, sur y Miño de Ourense, que estarán en alerta naranja, quedará suspendida la actividad en el exterior de los centros educativos y aquella deportiva federada y del programa Xogade.

Asimismo, tampoco habrá actividad deportiva en el mar en todo el litoral gallego por aviso naranja de temporal costero, que se extiende con respecto al activado este domingo. Para el resto del territorio, la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) prevé nivel amarillo por lluvias, por lo que no hay medidas acordadas.

Precipitaciones acumuladas

En el interior de Pontevedra, que estará en alerta roja desde las 08.00 del lunes hasta las 03.00 horas del martes, la precipitación acumulada en 12 horas llegará a los 120 milímetros (mm) y los acumulados en 24 horas pueden superar los 150 litros.

Allí, los municipios afectados por la suspensión de clases son un total de 16: Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, A Lama, Rodeiro y Vila de Cruces.

En el caso de las zonas de Ourense afectadas, donde el aviso también durará hasta las 03.00 horas del día siguiente, la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 80 mm. Los acumulados se alcanzarán con mayor probabilidad en zonas limítrofes con Pontevedra. El resto del territorio gallego llegará, por lo general, a los 40 mm en 12 horas.

Al respecto del litoral, hasta las 06.00 horas, se extienden las alertas activadas durante el domingo con olas de hasta 8 metros. Después, la situación irá variando, con olas de entre 4 y 6 metros y viento de hasta fuerza 8.

Advertencias de la Xunta

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado de la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Además, el 112 advierte de que durante la activación de la alerta roja es recomendable activar el Plan de Emerxencia Municipal do Concello (PEMU) o el Plan de Acción Municipal (PAM) ante inundaciones en el caso de tenerlo.

El listado completo de ayuntamientos afectados por las suspensiones educativas pueden consultarse en edu.xunta.gal. Por otra parte, el listado de municipios y horarios con anulaciones deportivas está disponible en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa (diques, rompientes y paseos marítimos). También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

