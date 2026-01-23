Mi cuenta

Diario de Arousa

Arousa

El temporal 'Ingrid' se deja ya notar a su paso por Arousa

En Vilagarcía, la Policía Local atendió diversas incidencias por la noche

Olalla Bouza
23/01/2026 10:30
Protección Civil interviniendo en el Puerto
Protección Civil interviniendo en el Puerto
Gonzalo Salgado
El temporal 'Ingrid' se dejó notar esta noche a su paso por las comarcas de Arousa, con diversas incidencias y, sobre todo, fuertes vientos. En Vilagarcía, la Policía Local atendió diversas incidencias durante el turno de noche.

Entre otras cosas, recibieron en la centralita varios avisos por contenedores movidos que invadadían la circulación, sin que se registrasen danos, sobre todo en Rosalía de Castro y Pablo Picasso; también cayeron el cierre metálico de una obra en Os Martices y dos árboles, uno en el parque de O Cavadelo y otro en la Vg4.7, donde hubo que regular el tráfico. En ningún caso se registraron desperfectos.

Protección Civil se encuentra, en estos momentos, retirando chapas despegadas de un depósito del Puerto de Vilagarcía. Hay también incidencias en otros municipios de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza que se irán detallando.

El Gobierno tiene puesto en marcha un plan de invierno en las carreteras estatales y la Xunta también tomó medidas como la suspensión de actividades exteriores. Los concellos, por su parte, cerraron las instalaciones deportivas. (HABRÁ AMPLIACIÓN)

