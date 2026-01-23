Mi cuenta

Arousa

El sector sopesa más paros al ver “fisuras” en la normativa de la UE

Una parte de las personas afectadas creen que lo acordado no les exime de más trabajo burocrático

Fátima Frieiro
23/01/2026 21:00
La flota permaneció amarrada a puerto en señal de protesta
Mónica Ferreirós
El mar calmo que se respiraba tras la reunión del lunes entre cofradías de toda España y la Secretaría General de Pesca para flexibilizar la aplicación de la normativa de la UE para la flota artesanal se ha convertido en cuestión de días en una auténtica marejada. Parte del sector no ve claras las medidas acordadas y que fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado a través de una resolución del Ministerio. “Hai dúbidas, moitas”, explica el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez. La suya es una de las primeras cofradías que se movilizaron en contra del reglamento y entienden que, aún con la resolución ya aprobada, “non vemos que o traballo a bordo a nivel administrativo se reduza para nada”.

Pérez indica que el malestar es palpable “nos grupos de wasap, nos que o que principalmente se solicita é máis información por parte da Federación Nacional”. De hecho incide en que “o que pensamos é que debería aclarársenos ben o que se acordou e se existe a posibilidade de seguir negociando máis”. En lo que sí están de acuerdo los marineros es en el hecho de que ya no estén obligados a notificar la llegada a puerto con cuatro horas de antelación.

El problema viene, sobre todo, en tema de registro de especies. “Tes que rexistralas absolutamente todas. Por exemplo con artes como o bou de vara poden ser seis ou oito diferentes e a xente que vai co miño pois poden ser entre 25 e 30. Iso implica moito traballo a maiores a bordo, que é o que non queremos que pase. Non nos opoñemos a rexistrar, senón que queremos poder facelo en terra”, declara el presidente del pósito cambadés.

Protesta del sector el lunes en Ribeira

Las cofradías celebran que se haya logrado “seguridad jurídica” para salir al mar, aunque piden más garantías

Cierto que la resolución ya publicada indica que el peso de las especies que no superen los 50 kilos podrá ser “estimada”, pero no exime de la obligatoriedad e su registro.

En todo caso este lunes España solicitará en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE en Bruselas una propuesta de modificación del reglamento para dotar a la norma de mayor operatividad.

