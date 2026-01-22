O Salnés "a fuego lento" conquista Fitur como destino para "reconectar"

Los representantes de la Mancomunidade do Salnés

La propuesta es clara en Fitur. Frente a las prisas de unos tiempos en los que todo se mide por cronómetro, lo que proponen es O Salnés como un destino “slow”, en el que el estrés quede aparcado a un lado para disfrutar de una comarca que se ofrece como meta.

“Eu propoño facer o Camiño, pero á inversa. Empezamos por Pontecesures, a porta de entrada a esta provincia extraordinaria, pero non haberá unha única meta. A meta son as Rías Baixas, o desembarco vikingo en Catoira, a do Belén do Nadal de Valga ou a do teatro de Valle Inclán en Vilanova”, explicó el presidente de la Diputación, Luis López, durante la presentación de la campaña de Turismo Rías Baixas. Precisamente, la jornada de ayer la dedicó a los concellos del norte pontevedrés. Ya durante la tarde, el presidente provincial estuvo en la presentación del producto turístico de la Mancomunidade do Salnés, centrado también en la oferta de experiencias ‘slow’.

El objetivo, explican desde la Diputación, es atraer a un turismo no solo de ocio, sino también de negocio a una comarca que se vende como destino durante todos los meses del año. “Sempre é bo momento para visitar as Rías Baixas: o inverno, porque o marisco está no seu mellor momento; o outono, para vivir a vendima en todo o seu esplendor; a primavera, para desfrutar das nosas rutas a todo color; ou o verán, porque as mellores praias témolas aquí”, razonó Luis López en el evento celebrado en Madrid, en el que incidió en que “o noso estilo de vida fainos únicos e, na era do teletraballo e os horarios flexibles, as Rías Baixas son a mellor poción porque o noso territorio, clima, gastronomía e xente son unha invitación permanente a vivir en harmonía”. La actividad de la Diputación en Fitur incluyó, entre otros actos, la asistencia de la vicepresidenta, Luisa Sánchez, a la presentación del producto ‘Turismo Deportivo en Galicia’; o la participación del diputado Roberto Carrera en la presentación de la ‘Rede de cruceiros costeiros e fluviais dos destinos náuticos sostibles de España’, de Galicia Spa Pilgrimage de la Xunta; o a la gala de los Premios Q en el Palacio de Cibeles.

Una meta "sostenible"

La Mancomunidade, por su parte, presentó en Fitur oficialmente su material promocional ‘Experiencias Slow en O Salnés’, reafirmando su apuesta por un modelo turístico sostenible, auténtico “y alineado con las nuevas formas de viajar, vivir y trabajar”. La comitiva del geodestino fue la encargada del evento que se llevó a cabo en el recinto ferial del Ifema, protagonizando uno de los momentos centrales de su participación en la feria dentro del stand de Galicia. El acto congregó a representantes de organismos oficiales, empresarios y profesionales del sector turístico, sobrepasando el aforo previsto “y despertando un notable interés por la propuesta presentada”, explican desde la entidad comarcal.

Bajo el título ‘Experiencias Slow en O Salnés’, se proyectaron dos piezas audiovisuales que invitaron a descubrir la comarca “como un destino donde el tiempo se disfruta sin prisas, desde la autenticidad, la sostenibilidad y la conexión con el entorno”. Un ritmo que se imprime también en una gastronomía “a fuego lento”. La Mancomunidade ofreció un recorrido íntimo por el proceso que hay tras los manjares de O Salnés, desde el sector primaria hasta su transformación en experiencias “únicas”. Una mirada que puso en valor el trabajo artesanal, el producto local y el disfrute pausado.

Dirigida al 'showbusiness'

La campaña presenta la comarca como un territorio capaz de combinar productividad y bienestar, ofreciendo los recursos necesarios para teletrabajar en un “entorno inspirador, que invita a reconectar con la naturaleza, las personas y el ritmo auténtico de la vida”.

El presidente, David Castro, el delegado de Turismo, José Aspérez, y el director gerente Ramón Guiarte, intervinieron durante un acto en el que expusieron las estrategias a seguir. Un material que se dirige a un perfil de visitante en auge: profesionales y empresas que buscan equilibrar trabajo y calidad de vida, una demanda creciente a la que el “xeodestino Salnés da resposta de forma natural”, explican.

Castro incidió en que la presentación en Fitur demostró “a importancia de estar presentes nuha feria de referencia internacional”, donde se puede mostrar “a onde imos como xeodestino”. También los concellos estuvieron presentes con sus propias iniciativas. El de Sanxenxo, formará parte de la Plataforma Inteligente de Destino, donde fue elegido como “modelo piloto”. Se trata de unas herramientas que ayudan a analizar la demanda, mejorar la competitividad, elevar las acciones de promoción y mejorar la capacidad del destino para atraer visitantes.

El edil de Turismo, Juan Deza, y la técnica del área, Teresa Salgueiro, mantuvieron un encuentro con Enrique Martínez, presidente de Seggitur. Por la tarde, Deza asistió a diversas presentaciones. En el mostrador de Sanxenxo estuvo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En cuanto a O Grove, aplaza a mañana la presentación del evento gastronómico en el anfiteatro de Fitur. Será a partir de las 14 horas e incluye degustación de la emblemática centola.

Caldas también está presente en la feria de Madrid. Mañana presentará a los operadores turísticos el proyecto de la Carballeira e Xardín Botánico de Caldas Museo Aberto 24/7, con intención de situarse como referente del ocio cultural y de naturaleza. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, tiene cerrados varios encuentros y prevé establecer nuevos contactos con agentes especializados en los intereses del municipio, es decir: turismo cultural, ecoturismo, familiar, rural “e evidentemente, dada a tradición de augas termais, aqueles centrados no benestar”, explicó Fariña, que incidió en que el proyecto busca poner en valor el BIC y desarrollar un nuevo paisajismo en Caldas.

El "origen de los sabores"

La zona norte llegó a Fitur con un disparo directo al paladar. “Barbanza Arousa, un viaje a través de la historia de los sabores” es la propuesta de la Mancomunidade, que pone en valor un patrimonio construido a lo largo de varias generaciones y ligado al mar y a la tierra.

“Los sabores nacen del paisaje, del trabajo en las rías, de la tradición conservera, de la viticultura y el respeto por un entorno natural excepcional. Más que una oferta turística, se trata de un relato que conecta cultura, historia y forma de vida”, explican desde el organismo. La estrategia se desarrolla a través del Plan de Sostenibilidade Turística, que culmina en 2026 y que permite transformar recursos históricos industriales en experiencias turísticas y de alto valor añadido.

Se incluyen iniciativas como la del museo de la salazón, el de la conserva, rutas temáticas, aulas enogastronómicas y propuestas inmersivas que, señala la Mancomunidade, “refuerzan un destino coherente”. Desde el organismo destacan la importancia de la cooperación de los cuatro concellos. La presentación en Fitur fue a cargo de Fátima Cachafeiro, gerente de la entidad comarcal, que presentó “Barbanza Arousa como el lugar donde nacen los sabores”. En este lema se basa el audiovisual que se presentó al público. El presidente de la Mancomunidade, José Carlos Vidal, incidió en la colaboración público-privada; mientras que el diputado de Turismo, Xosé Regueira, incidió en la importancia de la gastronomía en Barbanza y Galicia, “siendo nuestro Sillivon Valley” y subrayando el “talento” de los sectores productivos de la zona norte de Arousa.