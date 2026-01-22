Arousa registra más de 19.000 viviendas unipersonales

Imagen de archivo de personas en un edificio de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Las comarcas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia suman un total de 19.027 unipersonales, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). El aumento de los hogares en los que vive una única persona en Arousa se debe a una combinación de factores entre los que destacan, el envejecimiento de la población y los cambios en el estilo de vida. Estas razones también provocan que el número crezca en el resto de puntos de Galicia y, por supuesto, en España.

Por municipios, aquellos en los que la cifra es mayor son Vilagarcía, que suma 3.839, Ribeira con 2.387 y Boiro que alcanza el número 1.834. Le siguen, muy de cerca, las localidades de Sanxenxo (1.756), Cambados (1.234) y O Grove (1.139). El listado continúa con otros dos concellos barbanzanos en los que, a pesar de no alcanzar el millar, la cifra se encuentra muy próxima. Este es el caso, por tanto, de Rianxo y A Pobra, con 890 y 860, respectivamente. Vilanova de Arousa es el siguiente concello que cuenta con más personas viviendo solas, su último dato publicado es de 855.

A partir de este municipio, los números ya se reducen bastante. Así, en el resto de las localidades que conforman la comarca de O Salnés la cifra no llega, en ningún caso, a los 400 hogares unipersonales. En concreto en Ribadumia hay 390, en Meaño 379, en Meis un total de 379 y, por último, en A Illa de Arousa, únicamente están registrados 312.

Comarcas

Los números indican que la comarca en la que más personas viven solas es O Salnés con 10.273, seguida de O Barbanza con 5.971 y, después, la zona de Ulla-Umia con 2.783.

En este último caso, los municipios que la conforman no sobrepasan, en ninguno de los casos, las mil viviendas en las que viven una única persona. Por orden, el listado lo encabeza Caldas de Reis con 792 y le siguen Cuntis y Moraña con 589 y 341, respectivamente. La serie continúa con Valga (304), Pontecesures (276).y Catoira (256). Por último, la localidad que registra menos personas que se encuentran habitando solas, según los últimos datos publicados por el IGE es Portas, en este caso la cifra es de tan solo 225 hogares con esta característica.

Entre todas estas personas que viven en un hogar de manera individual existen aquellas que cuentan con un una red de apoyo que hace que no se sientan solas y, aquellas -normalmente las menos- que no disponen de familiares, amigos o vecinos cercanos y, por tanto, sufren de soledad, y en muchas ocasiones, no de forma deseada.

Soledad

Los diferentes Concellos que conforman Arousa llevan a cabo, desde hace muchos años, multitud de actividades para que todos los vecinos y vecinas pero, sobre todo, aquellos que viven solos y carecen de una red de apoyo, puedan entrelazar lazos.

Este es el caso, por ejemplo, de Sanxenxo, municipio que, a través de la concejalía de Servizos Sociais y Maiores, dirigida por Paz Lago, organiza varias iniciativas con el objetivo de que cada vecino o vecina, pueda disponer de una red de personas en las que apoyarse en caso de ser necesario. “Non temos un programa específico que se chame iniciativa para combater a soidade non desexada, isto o facemos a través dun programa integral formado por varias actividades”, cuenta Lago.

En este sentido la concejala explica que el municipio dispone de un programa de educación física para personas mayores que incluye iniciativas paralelas como pueden ser excursiones, un taller de memoria o clases de billarda. “O que buscamos é facer fora do horario actividades que podan romper as rutinas e axuden a entablar relación entre unhas persoas e outras”, cuenta Lago.

Otra actividad que fomenta la creación de redes, explica, es “Coidándote para coidar”, diseñado para aquellos cuidadores que dedican su tiempo a atender a una persona dependiente puedan tener un pequeño desahogo. “Con este programa o que constatamos o ano pasado é que conseguimos que se fixera un grupo de persoas que entablaron unha relación directa, intercambiáronse teléfonos, chámanse, quedan antes ou despois das charlas...”, detalla la concejala quién aclara que para los organizadores de esta iniciativa “é algo moi importante”.

Además de las actividades organizadas por el Concello, Paz Lago hace hincapié en la importancia que tienen, en los casos de existir soledad no deseada, los vecinos. “Podemos recibir chamadas de persoas que nos indican que hai moito tempo que non ven ao seu veciño o veciña, que non abre as fiestras...”, cuenta. En ese momento, y en el menor tiempo posible, desde el Concello se intentan poner en contacto con esa persona y, si es necesario, como ya sucedió, tras ser identificada alguna necesidad se deriva el caso a algún recurso social que ofrezca la localidad.

Mayores y jóvenes

“Tendemos a pensar que la soledad es la imagen de una persona mayor viviendo sola y, sin embargo, hay mucha gente que viviendo acompañada se siente muy sola”, cuenta Silvia Santos, psicóloga que trabaja en Servicios Sociais de Vilanova. Y explica que, por su consulta, sí pasan muchas personas mayores que, por ejemplo, han perdido recientemente a su pareja y, por ello se sienten solos pero que, cada vez más hay adolescentes que piden ayuda por esta cuestión.

“La sensación de soledad no deseada es una percepción muy subjetiva, actualmente vemos como hay personas jóvenes que, a pesar de vivir con su familia y estar en una sociedad muy conectada no cuentan con vinculación social, no tienen red de apoyo y, por lo tanto se sienten muy solos”, relata la profesional.

Estos últimos, indica Santos, son los casos más complejos porque normalmente “están rodeados de personas y eso no les llena”.

Tanto a través del Concello de Vilanova de Arousa como en el de Cambados, tal y como explica la concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, se proponen actividades para combatir, tanto en adultos como en adolescentes o jóvenes, la soledad. En la capital del albariño, actualmente, explica Núñez, tienen activos tres talleres: uno de informática con diferentes niveles, otro de memoria (dirigido más a personas mayores) y otro de terapia asistida. “En el Concello intentamos proponer opciones para todas las edades pero, normalmente, llegar a los jóvenes que están solos es más complicado ya que, normalmente, se encuentran en sistemas de educación familiar”, explica la concejala cambadesa.

En todos los casos, los Concellos recuerdan que, aquellas personas que lo precisen, pueden dirigirse al departamento de Servizos Sociais para solicitar la ayuda que precisen.