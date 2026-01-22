Alerta roja por fenómenos costeros en Arousa: la Xunta suspende las actividades en el exterior

Imagen del mar en Carril durante un temporal el año pasado Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia activa, para mañana viernes, la alerta roja por fenómenos costeros. Es por ello que señalan que quedan suspendidas todas las actividades en el exterior de los centros educativos en los concellos que forman las comarcas de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia.

La borrasca 'Ingrid' prevén que provoque vientos de fuerza 10 y olas de hasta nueve metros en estas zonas costeras.

Desde la Xunta recuerdan la importancia de mantenerse alejado de la costa, de lugares como diques o, por ejemplo, paseos marítimos. Además, recomiendan que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Plan invernal de carreteras

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Galicia, activaron el Plan Invernal de Estradas en toda la comunidad y pide a la población que consulte las fuentes oficiales antes de llevar a cabo cualquier desplazamiento o actividad en el exterior.

Además, ofrecen algunas recomendaciones en caso de que se vaya a realizar algún viaje por carretera: