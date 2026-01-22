Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

Alerta roja por fenómenos costeros en Arousa: la Xunta suspende las actividades en el exterior

Prevén vientos de fuerza 10 y olas de hasta nueve metros

C. Hierro
22/01/2026 18:36
Imagen del mar en Carril durante un temporal el año pasado
Imagen del mar en Carril durante un temporal el año pasado
Gonzalo Salgado
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Xunta de Galicia activa, para mañana viernes, la alerta roja por fenómenos costeros. Es por ello que señalan que quedan suspendidas todas las actividades en el exterior de los centros educativos en los concellos que forman las comarcas de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia.

La borrasca 'Ingrid' prevén que provoque vientos de fuerza 10 y olas de hasta nueve metros en estas zonas costeras.

Desde la Xunta recuerdan la importancia de mantenerse alejado de la costa, de lugares como diques o, por ejemplo, paseos marítimos. Además, recomiendan que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Plan invernal de carreteras

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Galicia, activaron el Plan Invernal de Estradas en toda la comunidad y pide a la población que consulte las fuentes oficiales antes de llevar a cabo cualquier desplazamiento o actividad en el exterior.

Además, ofrecen algunas recomendaciones en caso de que se vaya a realizar algún viaje por carretera:

  • Solicitar información previa del estado de las carreteras y de la situación meteorológica
  • Evitar el viaje en coche siempre que no sea necesario y utilizar, si es posible, el transporte público.
  • En caso de ser imprescindible la utilización del vehículo revisar los neumáticos, el líquido anticongelante y los frenos. Además, llenar el depósito, mantener carga suficiente en las baterías y llevar cadenas y elementos de abrigo.
  • Tener especial cuidado con las placas de hielo en la carretera.
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Cartel de la iniciativa

SOS Sanidade Pública Sanxenxo organiza una mesa informativa en el centro de salud de Baltar
C. Hierro
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo

Sanxenxo implementa mejoras en las comunicaciones entre Emergencias y la Policía Local
C. Hierro
Obradoiros de jardinería y trabajos de carácter forestal

Caldas impulsa nuevos obradoiros de empleo y presume de mínimos históricos de paro
Fátima Pérez
Mar Vila, de la CIG, con trabajadoras de Coinba

La justicia da la razón a las trabajadoras de Coinba que pedían ser despedidas de la fábrica de Vilaxoán
Olalla Bouza