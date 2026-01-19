El pequeño comercio muere y la hostelería sigue ganando terreno en Arousa

Muebles Piñeiro, en Caldas, cerrará sus puertas el próximo mes de febrero Gonzalo Salgado

El pequeño comercio en Arousa sufre las consecuencias de una sociedad que se transforma y de nuevas generaciones que reniegan de asumir un relevo generacional marcado por las condiciones laborales de autónomos. Al mismo tiempo, la hostelería gana terreno para cubrir las necesidades de un turismo que sigue creciendo.

Esta es la tendencia que muestran los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Total. Según las estadísticas de afiliados a la seguridad social por régimen de autónomos los municipios pierden comercios entre el mes de diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025, sin embargo, suman locales de hostelería, ya sean de alojamiento o de restauración.

En la comarca de O Salnés, Cambados registra una pérdida de 13 comercios al por menor y la incorporación de 4 negocios de hostelería, mientras que Sanxenxo perdería 15 y sumaría 33 afiliados a un negocio de hostelería.

En el Ulla-Umia, aunque las cifras son menos escandalosas, se sigue la misma línea. Cuntis y Moraña pierden 4 y 5 comercios y ganan otros 4 locales de hostelería entre 2024 y 2025. Valga sería el único municipio que, en esta comarca, ha sumado comercios y ha perdido en hostelería.

El sistema se adapta al turista

Toda esta propensión tiene explicación para las asociaciones de comerciantes de la zona, que no solo han podido percibir la tendencia, sino que son conscientes de que los municipios mudan y con ellos los negocios. “El auge del turismo hace que los locales pasen de ser pequeño comercio a negocios de hostelería y esto sobre todo lo vemos en calles por las que se mueven más visitantes o por el casco histórico. Es ahí donde está cambiando todo motivado por el sistema turístico y pasa lo mismo con la vivienda”, explica el presidente de Zona Centro Cambados, Juan Rey.

Además, asegura que hay dificultad para seguir con los negocios tradicionales porque no hay gente que venga detrás y quiera continuar. “Creo que hay actividades que mueren y nosotros nos vamos adaptando a los cambios. No es solo el comercio hay más negocios que se transforman”, aclara Rey.

Falta de relevo en Caldas

Precisamente la falta de relevo generacional ha hecho mella también en Caldas de Reis. “Alimentación Forján, Muebles Piñeiro cierra ahora este mes, Marisa Moda infantil, Mercería Xuncos tampoco tuvo relevo, y ya ves como está el panorama, no hay uno que enganche”, señala el gerente de Centro Comercial Aberto Caldas, Rafael García.

Más allá de estos negocios que se ven obligados a bajar la verja, hay muchos que apuestan ahora por un tipo de cliente concreto: el peregrino. “Creo que Caldas se está enfocando mucho en el peregrino últimamente y abren muchos masajistas y fisioterapeutas, además están montando en los bajos viviendas y está cambiando un poco todo”, aclara García incidiendo también en que el pequeño comercio tiene mucho que luchar.

Muebles Piñeiro cerrará sus puertas el próximo mes de febrero y su propietario Joaquín Piñeiro, asegura que no tiene “quien siga con el tema”. “Mis hijas no fueron criadas en el negocio como se hacía antes que trabajabas ya con tu padre desde el primer momento. Además ahora la gente joven ya no quiere este sistema de vida, busca horarios mejores”, cuenta Piñeiro.

Con todo, aunque las condiciones fuercen al cierre, Joaquín se siente muy agradecido con sus clientes de toda la vida, y es por ellos precisamente que ha continuado trabajando hasta ahora. “Yo ya paso de los 70 años pero tenemos una buena clientela y por eso aguanté, nos da mucha pena”, lamenta.

“Internet nos hace mucho daño, más incluso que las grandes marcas. Creo que ahora es lo pero que hay” Presidenta de Zona Aberta Vilagarcía, Rocío Louzán

Desde Zona Aberta de Vilagarcía ponen sobre la mesa otra problemática: “ahora mismo internet hace mucho daño”, explica la presidenta, Rocío Louzán. Para ellos lo peor está en internet, ya que perjudica directamente al textil y al calzado fundamentalmente, pero no deja atrás el tema en el que todos coinciden, “no hay relevo”. “Ahí no podemos hacer nada es la Xunta quien tiene que tomar medidas, pero sabemos que es muy complicado”, señala la presidenta de Zona Aberta.

Tendencia global

Saliendo de Arousa, la tendencia parece ser similar ya que según los últimos datos de la Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar (Agtamar), en Galicia cerraron un total de 89 negocios al mes durante el año 2025.

Aunque se pueden ver muchas casuísticas en esta polémica, más allá del auge del turismo, la falta de relevo y las dificultades que asumen los autónomos, también hay algunos que señalan a la famosa generación del ‘Baby Boom’. Muchas de estas personas nacidas en una época en la que se registró un despunte de natalidad, llegan ahora a sus años de jubilación y por tanto decenas de negocios “de toda la vida”, echan el cierre en cascada.