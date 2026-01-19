Mi cuenta

Diario de Arousa

Arousa

El sector del mar cesa las protestas tras acordar flexibilizar la norma de la UE

La flota permaneció amarrada y las lonjas estuvieron cerradas en todo Arousa y hubo concentraciones

Fátima Frieiro y Chechu López
19/01/2026 20:25
En Ribeira hubo una concentración del sector en la rampa del puerto
Chechu Río
Hay acuerdo. La reunión mantenida en Madrid entre representantes del sector del mar y de la Secretaría General de Pesca ha llegado a buen puerto. Ambos – por una parte cofradías y por otro el Gobierno– han acordado flexibilizar la aplicación de la nueva normativa europea que trae de cabeza a la flota y que, entre otras cuestiones, obligaba a la flota artesanal a notificar su entrada a puerto con cuatro horas de antelación y a pesar a bordo y kilo a kilo las especies capturadas. Finalmente no será así. Fue un representante del sector el que, ayudado de un megáfono y a las puertas de la sede de la Secretaría General, transmitió a los marineros desplazados a la capital y concentrados detrás de una pancarta los acuerdos conseguidos. Y es que hasta Madrid viajaron en tren cambadeses, grovenses y también arousanos de otros puntos de la Ría. Unas protestas que se materializaron también en Arousa de diversas formas: unos optaron por concentrarse ante la Subdelegación del Gobierno y otros –como el caso de Ribeira–por hacerlo en la rampa del puerto. “Queremos traballar, non delinquir” eran las consignas que se gritaban, acompañadas de pitidos y también de petardos. Las lonjas, además, permanecieron cerradas de cal a canto.

Lo conseguido

La mayor preocupación del sector ha quedado solventada tras el encuentro. La Secretaría General de Pesca emitirá una resolución que flexibilizará en gran medida la aplicación de la normativa europea. Así pues los marineros no estarán obligados a pesar a bordo las capturas que no excedan de los 50 kilos. Algo que es lo habitual en la flota artesanal. Tampoco estarán obligados a notificar su entrada a puerto con al menos tres horas de antelación, sino que lo que deberán hacer es informar cuando salgan del punto de pesca con dirección al muelle. Básicamente con las mismas obligaciones que tenían que cumplir hasta ahora.

Flota amarrada el pasado lunes en el muelle de Tragove

Más información

Desde el Gobierno se comprometieron a informar a los servicios de inspección de las cuestiones que figurarán en esa resolución. Mientras que el sector se comprometió a colaborar desde la administración central establecieron que se volverá a realizar una reunión próximamente para analizar cómo se van desarrollando las cosas. También trasladará lo acordado a Bruselas.

Fin de los paros

El patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría, explicó que si no se llegaba a un acuerdo a Madrid el sector estaba dispuesto a mantener la flota amarrada a puerto “o que faga falta” al considerar –como se lleva diciendo todo este tiempo–que la aplicación de la normativa era “inviable” para una flota como la que hay en Arousa. “Nin somos mercantes nin arrastreiros”, aclaraba el aguiñense.

Así pues el sector operará con normalidad desde ya. También las lonjas, que ayer permanecían sin actividad tanto en los lugares con embarcaciones de más de doce metros como en aquellos que decidieron simplemente cerrar por solidaridad.

