La Federación Galega de Confrarías apela a la unidad contra el diario electrónico

Imagen de la protesta realizada en el interior de la lonja de Tragove y liderada por las cofradías de Cambados y O Grove Mónica Ferreirós

>El presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, pide unidad al sector en la lucha contra la normativa europea que, entre otras cuestiones, obliga a la pesca de bajura a llevar un diario electrónico a bordo. "Cando o sector se posiciona en contra do denominado regulamento de control non significa que nos opoñamos ao control, ao que nos opeñemos é á inxustiza e á imposición de normativa que nos aboca ao abandono da actividade e, queiramos ou non, ao abandono da cadea socioeconómico que mantén Galicia", explica Pérez Sieira en una carta abierta.

Recuerda, asimismo, que son muchas las reuniones que mantuvieron en 2021 con los representantes políticos en el Parlamento Europeo y, lamenta, que de su voto a favor al reglamento vengan ahora unas consecuencias que, dice, ya entonces les anunciaron. "Eran coñecedores das casuísticas da flota galega", señala el portavoz de las cofradías, que apunta, eso sí, que "non é momento do xa cho dixen".

Pérez Sieira estará mañana en la reunión con el Ministerio de Agricultura junto a representantes de las cofradías de toda España, "apoiando a postura común de solicitar a exención do preaviso da flota artesanal, así como a eliminar a anotación exacta das capturas dende o barco antes da entrada a porta". El responsable de la Federación asegura tener sus esperanzas puestas "na sensibilidade" de la Secretaría General de Pesca.

Mociones plenarias

El malestar del sector con la normativa europea regresará a los Plenos de Arousa. El BNG de Vilagarcía ya anunció una moción en este sentido y ahora lo hace Somos de Cambados. Desde la formación que lidera Tino Cordal recuerdan que ya en 2021 el sector mostró su rechazo a algunos puntos de esta norma. En este sentido, señalan que la eliminación del anterior limiar mínimo de 50 kilogramos para la declaración de capturas resulta "técnicamente imposible de asumir" y que la obligatoriedad de notificar el total de las capturas con una antelación mínima de cuatro horas antes de la llegada a puerto "é un auténtico disparate". Por ello, llevan a una moción para apoyar al sector e instar al Ministerio a realizar las gestiones oportunas para que se modifique el reglamento, así como para que el tiempo de notificación se amplíe a cuatro horas y media.

También el PSOE de Cambados mostró su apoyo a las reivindicaciones de la flota y, en un comunicado, pide que se habiliten alternativas de registro de capturas; así como que se exima de las declaraciones exactas de peso a las capturas por debajo de los 50 kilos; y reducir también el tiempo de comunicación previa, así como simplificar la aplicación informática. "Consideramos imprescindible que estas medidas de control se adapten á realidade diaria do sector", señalan los socialistas.