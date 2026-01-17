El muralismo en Arousa: un recorrido por los museos al aire libre de las comarcas de O Barbanza y Ulla-Umia

'El Camino del Conocimiento' de Peri Helio en la Praza da Constitución de Caldas Gonzalo Salgado

Se conoce como muralismo a la corriente artística basada en el pintado de murales en fachadas de núcleos urbanos con el objetivo de transmitir algún tipo de mensaje de índole política o social. Sus orígenes más actuales se remontan a principios del siglo XX en México, tras la Revolución Mexicana, pero con el paso del tiempo este movimiento pictórico ha ido expandiéndose a lo largo de todo el mundo.

Su auge en Galicia comenzó en la década de los 2010 gracias a iniciativas de arte urbano como DesOrdes Creativas, en Ordes, Cidade de Cor, en Vigo, o las “superbuelas” de Joseba Muruzábal –conocido artísticamente como Yoseba MP–, en Santiago, entre otras.

En un principio, el desconocimiento general y la asociación a actos vandálicos hizo que este tipo de expresiones fuesen mal vistas por muchos. No obstante, la evolución de la sociedad y la concepción de este tipo de arte como cuadros a gran escala al aire libre, ha terminado por hacer que se perciba como una alternativa para revitalizar los municipios y mismo ensalzar el patrimonio de Galicia.

En Caldas

En el caso de Caldas de Reis, el muralismo comenzó a surgir en el año 1998 de la mano del proyecto Kaldarte, definido como un “espacio no museístico para comunicar y compartir propuestas artísticas”. “Hace 25 años nosotros fuimos de los primeros en establecer la narrativa mural como una de las posibilidades dentro del arte público”, afirma el coordinador de la iniciativa, Juan José Fuentes, quien expone que “cada año ha habido una, dos o tres intervenciones. O sea, estamos hablando de, más o menos, unos 40 murales a lo largo de 25 años en Caldas”.

El proyecto surgió como una colaboración entre el Concello y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, y su principal premisa es que las creaciones sean efímeras, es decir, que tengan “fecha de caducidad”, motivo por el que muchos de los murales realizados o ya no existen, o son susceptibles de ser cubiertos en cualquier momento.

Mural sin título de Pelucas Pilas Bubbles en la Rúa Fornos de Caldas Gonzalo Salgado

Aunque Kaldarte engloba creaciones más allá de la pintura mural, hasta el 2022 –año de la última edición– estas obras a gran escala han estado presentes desde el inicio, cogiendo más notoriedad hace 10 años en adelante y con intervenciones de artistas gallegos, nacionales e incluso internacionales. “En las primeras ediciones fue duro, porque aquello debía parecer una invasión de las vida de los propios caldenses. Pero pasados esos años, la gente se involucró y las expresiones artísticas fueron tocando diferentes sensibilidades de la población, y a día de hoy el propio pueblo es el que demanda acciones”.

Por el momento, desde la organización desconocen cuando volverán a retomar el proyecto, pero tienen claro que quieren que la próxima edición profundice más en el tejido social de Caldas.

'Meiga' de Carmen Seijas en la Rúa Don Carlos García Bayón de Caldas Gonzalo Salgado

En Rianxo

También, desde el 2018 la pintura mural ha cogido protagonismo en el municipio de Rianxo gracias al festival ‘Viladomar. Máis alá dos muros’, una propuesta que tomó forma gracias a los artistas locales Nove Noel y Lara Torres. “Eu cheguei de México despois unha estancia de nove meses e alí xa tiven a oportunidade de participar en diferentes proxectos”, comenta el muralista, explicando que a su regreso “Lara e eu volvemos a atoparnos en Rianxo e xusto xurdira a proposta por parte dunha asociación de facer un concurso de grafiti, pero non sabían moi ben como facelo”, motivo por el que se involucraron en la iniciativa.

Al igual que en Caldas, al principio la ciudadanía se mostraba reacia al festival, pero “o interese foi medrando a medida que se foi entendendo”, apunta Nove Noel. “A evolución foi moi positiva. Agora si hai unha curiosidade pola xente que ven pintar e polo seu traballo, e incluso hai un debate sobre o que aparece nos murais”, explica, señalando que “creo que a xente deuse conta de que pode desfrutar doutros ámbitos artísticos e de artistas doutros lugares sen necesidade de sair do pobo”.

'Chegar onde quer' de Lidia Cao en la parroquia de Taragoña, en Rianxo Aigi Boga

En la actualidad hay entorno a 20 murales repartidos por todo Rianxo fruto del festival, realizados tanto por artistas autóctonos como de otras parte del mundo, y que tocan diversidad de temáticas. “Nós sempre damos liberdade creativa. Si que é verdade que escollemos aos artistas pola súa traxectoria e traballo, entón máis ou menos pódese intuir por onde van ir os tiros”.

A diferencia de Kaldarte, el objetivo es que los murales perduren en el tiempo lo máximo posible “e exista un rexistro do paso de todos estes artistas na vila e do seu traballo”. No obstante, ambos proyectos coinciden en que las creaciones no atienden al fin de contrarrestar el “feismo” en ciertas zonas como ocurre en las grandes ciudades, donde una de las intenciones es embellecer áreas degradadas o industriales. En los casos de Caldas y Rianxo, la finalidad es transformar los municipios en espacios de encuentro artístico y comunitario.

'Aquí hai de todo' de Lúa Gándara en la Escuela Unitaria C. R. A. de O Pazo, en Rianxo RR. SS.

En Ribeira

Por su parte, hace dos años el Concello de Ribeira también decidió unirse a esta corriente artística impulsando el Festival Salmoira. La propuesta nació como una vía para decorar y revitalizar los espacios públicos de la ciudad, destacando al mismo tiempo la historia y la cultura local.

Según explicó en su momento la concejala de Cultura, Antía Alberte, “encher Ribeira de murais servirá para poñer en valor a cultura do mural e o patrimonio histórico industrial da salgadura até a actual cultura da conserva”. “Ademais contrubuirá a restaurar moitos espazos que temos na cidade que pasan desapercibidos”, subrayó la edila ribeirense.

Desde el principio, los vecinos y vecinas de Ribeira acogieron con las manos abiertas el evento cultural, que actualmente cuenta con piezas realizadas tanto por artistas profesionales como por asociaciones y centros escolares del municipio.

'Danza entre Vento e Sal' de Lidia Cao en Ribeira RR. SS.

En este caso, las temáticas sí están más marcadas, con la intención de que “a suma das obras do festival teña como fío condutor mostrar unha historia dunha vila galega mariñeira vinculada ao mar e á salmoira”, apuntó Alberte. Así, se pueden encontrar representaciones de marineros, dornas, la isla de Sálvora, mariscadoras y redeiras, pero también de Castelao, las cantareiras o el pintor ribeirense, Manuel Ayaso.

De esta manera, artistas como Yoseba MP, Nove Noel, Peri Helio, Pelucas Pilas Bubbles, Lúa Gándara, Carmen Seijas o Lidia Cao, entre otros, han dejado su huella en estos municipios que decidieron sumarse a la corriente artística de la pintura mural. Sin embargo, su pisada no solo queda marcada en Arousa, sino que sus obras se extienden por todo el territorio gallego y mismo hay algunas que traspasan las fronteras nacionales.