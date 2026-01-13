Mi cuenta

Diario de Arousa

Arousa

La flota sopesa un paro general para frenar la nueva norma europea

Las cofradías tienen de plazo hasta mañana para votar si atracan los buques una semana o solo el día 22

Fátima Frieiro
13/01/2026 19:40
Imagen de la protesta realizada el lunes en el interior de la lonja de Tragove y liderada por las cofradías de Cambados y O Grove
Imagen de la protesta realizada el lunes en el interior de la lonja de Tragove y liderada por las cofradías de Cambados y O Grove
Mónica Ferreirós
El sector del mar arousano –en contacto directo con el de toda España– sopesa un paro general de la flota para frenar la normativa europea que entró en vigor el pasado sábado y que tiene en pie de guerra a toda la Ría. Tras la reunión mantenida a última hora de la tarde del lunes y en la que participaron 106 representantes de cofradías de todo el territorio español los pósitos arousanos tienen de plazo hasta hoy miércoles para votar. Hay dos opciones: o parar ya esta semana y no salir a faenar o hacerlo únicamente en la jornada del día 22, que será cuando representantes del sector se reunirán con responsables de la Secretaría General de Pesca. Por lo de pronto todos los barcos que salen estos días al mar deben hacerlo cumpliendo rigurosamente esta nueva norma. Algo que, todos y sin excepción, consideran que es “inviable”.

El patrón mayor de Ribeira y presidente de la Federación Galega de Cofradías, José Antonio Pérez Sieira, hace un llamamiento a la unidad. “Agora que estamos unidos temos que ir todos a unha”, expone. Señala que “a xente está preocupada porque hai que cumprir dende xa”.

Una moratoria

En la protesta liderada por las cofradías de Cambados y de O Grove el lunes en la lonja de Tragove muchos afectados pedían una moratoria de la norma. Algo que, según Pérez Sieira, “non vai ser posible porque a norma teñen que aplicala e non van prevaricar”.

Así pues en las diferentes cofradías arousanas están programando reuniones con sus socios para ver qué postura adoptar ante esta convocatoria de movilizaciones.

La protesta se desarrolló dentro de la lonja de Cambados

Grito agónico de la flota: “Se queren botarnos do mar, esta é a fórmula”

Más información

Además hay muchos pósitos que han mostrado su interés en acudir a Madrid a la reunión del día 22 con –tal y como dice la circular que mandó la Federación Nacional– “apoyar y ejercer presión por parte del sector durante el desarrollo de la reunión”. De ahí que también se esté elaborando un listado para saber exactamente qué cofradía tiene intención de realizar ese viaje y organizarse al respecto del mismo.

Pérez Sieira declara que “a xente está moi enfadada”. De hecho así se percibió en la propia protesta de Cambados, con marineros que se ven incapaces de aplicar lo que se les pide de forma rigurosa. Lo dicen tanto por lo complejo del registro electrónico tal y como está concebido como por el hecho de que la pesca artesanal y su forma de faenar choca directamente con lo que figura en el papel.

