Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

Los sindicatos mantienen la huelga en la conserva tras el fracaso de la mediación

Aseguran que la patronal se niega al aumento salarial y a la equiparación para acabar con la discriminación de las mujeres de fábrica

Olalla Bouza
12/01/2026 20:08
Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio
Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio
GonzaloSalgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Los sindicatos con representación en el sector de la conserva, CCOO, CIG y UGT, mantienen las movilizaciones y la huelga prevista para este mes y para febrero, tras el fracaso de la reunión de mediación celebrada en el SIMA.

 Señalan, en un comunicado conjunto, que terminó sin acuerdo debido al “bloqueo da patronal”. La representación sindical en la comisión negociadora traslada “con claridade” que aunque quedan materias por tratar y reivindicaciones por lograr, las dos cuestiones “fundamentales”, es decir, la clasificación profesional “xusta” y un aumento salarial que incremente la ganancia del poder adquisitivo. 

Aseguran que la patronal “se nega a resolver” estas cuestiones, una de las cuales es una reivindicación histórica de las centrales sindicales y que, de hecho, paralizó durante meses la negociación del convenio en 2022. Se trata de la equiparación salarial entre los puestos ocupados, mayoritariamente, por mujeres; los de producción en fábrica; y los están más masculinizados, dentro de la misma categoría, como los de oficios varios. “A responsabilidade de manter o conflicto aberto é, exclusivamente, da patronal”, dicen los sindicatos, que mantienen la huelga.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Pacheco durante una acción en el derbi

Pacheco: "Hay que hacer autocrítica, no vale de nada entrenar bien si no se refleja en los partidos"
María Caldas
Los arlequinados pueden caer del play-off si pierden en el Salvador Otero

El Arosa empeora los números de la pasada temporada
María Caldas
El vehículo accidentado, en el lugar del siniestro

Una mujer resulta herida en una aparatosa salida de vía de madrugada en Ribadumia
Redacción
Josefa González Barreiro cos seus dous fillos

Juana, Josefa e Pilar, as vítimas da barbarie pola súa defensa da liberdade
Fátima Frieiro