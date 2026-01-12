Los sindicatos mantienen la huelga en la conserva tras el fracaso de la mediación

Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio GonzaloSalgado

Los sindicatos con representación en el sector de la conserva, CCOO, CIG y UGT, mantienen las movilizaciones y la huelga prevista para este mes y para febrero, tras el fracaso de la reunión de mediación celebrada en el SIMA.

Señalan, en un comunicado conjunto, que terminó sin acuerdo debido al “bloqueo da patronal”. La representación sindical en la comisión negociadora traslada “con claridade” que aunque quedan materias por tratar y reivindicaciones por lograr, las dos cuestiones “fundamentales”, es decir, la clasificación profesional “xusta” y un aumento salarial que incremente la ganancia del poder adquisitivo.

Aseguran que la patronal “se nega a resolver” estas cuestiones, una de las cuales es una reivindicación histórica de las centrales sindicales y que, de hecho, paralizó durante meses la negociación del convenio en 2022. Se trata de la equiparación salarial entre los puestos ocupados, mayoritariamente, por mujeres; los de producción en fábrica; y los están más masculinizados, dentro de la misma categoría, como los de oficios varios. “A responsabilidade de manter o conflicto aberto é, exclusivamente, da patronal”, dicen los sindicatos, que mantienen la huelga.