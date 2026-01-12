Las zonas que son potencialmente inundables en Arousa abarcan más de 82 kilómetros

El desbordamiento del río Te provoca el corte de la carretera en Laxe al no poderse circular por ella debido a la gran cantidad y altura que alcanza el agua en el vial Chechu Río

Las zonas de ambas márgenes de la Ría de Arousa que son consideradas como potencialmente inundables abarcan un total de 82,37 kilómetros, tanto en cauces fluviales como en espacios costeros. Ese es el resultado de la revisión de los mapas de riesgo de que se produzcan ese tipo de incidencias y que se elaboraron atendiendo a una directiva europea que busca crear un marco común para evaluar y reducir los peligros de anegamientos para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, los bienes y las actividades económicas. Para ello se realizó una evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi).

Ambas se basan en el estudio de la información disponible sobre inundaciones históricas, de zonas inundables, impacto del cambio climático, planes de protección civil, ocupación actual del suelo e infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes. También se elaboraron mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación, así como planes de gestión del riesgo de inundación en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas y las Arpsi identificadas.

La EPRI de segundo ciclo dio como resultado la declaración de 170 Arpsi fluviales, que son dos más que las reconocidas en el primer ciclo de planificación, pasando de 543 kilómetros de río catalogados como de riesgo significativo de inundación a 548, lo cual fue fruto del estudio de nuevos tramos potenciales de riesgo. Se trató de las de los regatos de A Ucha en Cambados y Maior en Sada, además de que se ampliaron tres Arpsi existentes, como fueron las vinculadas a los ríos Gallo en Cuntis, Umia en Caldas y Lérez en Pontevedra.

Arpsi fluviales

El cauce fluvial del río Morto rebosa con bastante frecuencia en épocas de intensas lluvias Chechu Río

Del listado de las Arpsi fluviales de la EPRI del segundo ciclo le corresponden a ambas márgenes de la Ría de Arousa los 11,84, 11,02 y 4,47 kilómetros del río Umia en Ribadumia, Caldas y Vilanova, respectivamente; los 7,55 del río O Con en Vilagarcía, localidad que también cuenta con 1,52 kilómetros del riego de Sordido, 2,43 del río Chanca (Meaño), 1,72 del río Rasoeiro (O Grove) y 1,25 del río de A Ucha-Corvillón (Cambados).

Mientras, en la orilla norte de la ría figuran en Rianxo los 5,23 y 1,19 kilómetros del río Te en Carballal (O Araño) y Lustres (Asados), así como una parte de los casi 52 kilómetros de la Arpsi del río Ulla-Sar, en Padrón, que está dentro del municipio rianxeiro; en A Pobra, los 3,86 kilómetros del río Morto y 2,16 del río Pedras; en Ribeira, los 1,21 del río Saíñas, 0,81 del regato Listres (Aguiño), y los 0,53 del regato de A Mámoa; y en Boiro, los 1,09 del regato de Lampón en Escarabote, los 0,83 del río Coroño y los 0,50 del regato de O Pontillón.

Mayor afección

Pese a ellas cifras, hay otras Arpsi que tienen todavía una mayor afección por riesgo potencial significativo de inundaciones, destacando por encima de todo el ya referido de los río Ulla y Sar en Padrón, con 51,95 kilómetros; los 77,61 en Vigo de los ríos Lagares y Barxa; los 17,6 y 17,38 kilómetros que suman varios cauces fluviales en Carnota y Carballo, respectivamente; los 16,71 en A Coruña, y los 15,5 de los ríos Sar y Sarela en Santiago de Compostela.

Además, por encima de los municipios arousanos están Ames con los 11,5 kilómetros de zonas potencialmente inundables de el río Sar en Bertamiráns y el regato Vilar en Milladoiro; los 11,52 de varios ríos en Muros; los 11,5 de varios cauces en Betanzos; los 11,16 de Zas; los 11,03 en Viveiro; los 10,72 de As Pontes; los 10,06 de Lourenzá; los 8,94 de Foz; los 9,88 de Mondoñedo; los 7,93 de Vimianzo; los 7,14 de Teo, los 6,54 en Ponte Ledesma, entre los municipios de Boqueixón y Vila de Cruces, y los 6,48 de Cee.

La longitud de Arpsi vinculadas a los pueblos de ambas márgenes de la Ría de Arousa supone más del 11,65% de las incluidas en ese documento. En las Arpsi de naturaleza costera, el porcentaje de zonas arousanas es del 11,5%, atendiendo a que se contemplan 3,26 kilómetros de Corrubedo, 3,01 de A Pobra, 5,62 de O Grove y 6,52 de Vilanova de Arousa, y que se sitúan por detrás de Vigo (24,34), de Baiona a Panxón (14,03), San Cibrao (12,29), Viveiro (11,3), Santa Cristina-A Coruña (10,97), Camelle (6,96) y playa de Patos (6,84).

Ríos Morto y Xunderama

Cabe recordar que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, completó a principios de diciembre pasado la instalación de once paneles informativos en el área de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) del Río Morto, además del Xunderama, en A Pobra, para concienciar a la gente sobre los peligros e implicaciones asociadas a estas zonas, así como de medidas preventivas y pautas de actuación recomendadas a los vecinos en caso de producirse episodios de esa tipología.

La Arpsi Río Morto-A Pobra engloba distintos tramos fluviales y, según recoge el Plan de Xestión do Risco de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, pertenece al grupo IV, circunscrito al ámbito de las 47 Arpsi de mayor peligrosidad y riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos. Precisamente, la colocación de esos carteles, así como en la Arpsi del Río Ulla-Sar en Padrón, busca mejorar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los cauces fluviales y reforzar la seguridad y protección de la ciudadanía. Este trabajo da continuidad a la instalación de paneles en otras zonas sensibles de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Actualmente, Augas de Galicia está buscando posibles ubicaciones y tramitando permisos para futuras instalaciones.