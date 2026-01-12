Grito agónico de la flota: “Se queren botarnos do mar, esta é a fórmula”

La protesta se desarrolló dentro de la lonja de Cambados Mónica Ferreirós

Los dos hijos de Juan Somoza son la séptima generación de marineros a bordo de una embarcación que se dedica a las artes menores con puerto en Cambados. Los tres sujetan la pancarta de protesta arropada por medio millar de afectados del sector del mar arousano contra la aplicación de la normativa europea que exige más control a los barcos de más de 12 metros de eslora. “Parece que o que queren é que afoguemos”, dice Somoza. Habla con la experiencia de llevar décadas en una profesión que, reconoce, “gústame, nacín para isto. E detrás veñen os meus fillos aos que xa lles vexo pouco futuro no mar. Nós cando nos xubilemos, pois vale... pero eles?”.

El mar también es el único oficio que conoce José Benito Piñeiro, también con embarcación en Cambados. “Eu vou ao calamar, por exemplo, e móvome polas mareas. O meu traballo faise a cinco minutos da terra. Como pretenden que espere tres ou catro horas? Estamos locos?”, señala. Cree que esta normativa es la estocada final a un sector al que – entienden los que lo rodean– la burocracia lo está ahogando.

"Un control inasumible"

La protesta – que tuvo lugar en el interior de la lonja cambadesa– estuvo capitaneada por la Cofradía del municipio y por la de O Grove. Del margen sur de la Ría de Arousa son las que cuentan con una flota más potente de embarcaciones mayores de 12 metros de eslora. “Isto agora aféctanos a nós, pero despois irán todos detrás, que non se lles olvide a nadie”, declara José Benito Piñeiro.

En la normativa él ve no solo la muerte del sector, sino también la imposibilidad de manejarse con herramientas informáticas que les quedan muy lejos de sus competencias habituales. “Pretenden que agora eu me poña a manexar un ordenador? Eu non sei. E pretenden que ao mesmo tempo que controlo o temón e que estou pescando e collendo o produto coas mans molladas esté poñendo os números nesa aplicación? É imposible”, manifiesta con evidente desesperación.

Ramiro Vázquez Roma, también de Cambados, expone por su parte que “o que tiñan é que vir aquí, con nós, os que fixeron a norma. Facer exactamente a bordo o que nós facemos un día de temporal e ver se son capaces”. Todos, sin excepción, se muestran preocupados por el presente, pero también por el futuro de una profesión al que no le ven relevo generacional.

“Os patróns tamén botamos o aparello, estamos coas mans molladas. Somos mariñeiros, non informáticos”

José Ramón González, tripulante del Dulce Nombre atracado en San Tomé (Cambados), representa precisamente a esas generaciones más jóvenes que decidieron hacer del mar su profesión. “Vexo o futuro moi chungo, a verdade. Eu non entendo como un patrón, que ten que estar pendente de mil cousas no barco, pode poñerse a meter datos no ordenador. Tampouco entendo como nos poden obrigar a esperar tres horas ou catro despois das capturas. E que esperamos? Á intemperie nun día de temporal como é o de hoxe? Non sei se a xente que fixo esta normativa sabe que os barcos no mar se moven”, expone. De hecho saca su teléfono móvil para mostrar en pantalla el barco en el que trabaja embestido por las horas en un día normal de faena en invierno. “Así, non ves todo mollado? Non ves as caixas polo medio? Pois así traballamos. Isto non é unha oficina”, subraya.

Los marineros alegan que la norma se hizo sin tener en cuenta las características de la pesca artesanal Mónica Ferreirós

Él reconoce que sabe manejarse entre ordenadores, pero que “incluso para a xente que sabemos, é complicado, non é nada fácil”. Además le preocupa también el tema de las sanciones, que son exactamente las mismas para un arrastrero de los grandes que para una embarcación de artes menores. “Vamos a ver, hai embarcacións aquí que fan entre 300 e 200 euros diarios cando van faenar. Como poden poñer as mesmas sancións? Estamos locos?”, indica Juan Somoza.

Elevada representación

En la concentración de la lonja cambadesa había – según explicó el presidente de la Federación Provincial de Cofradías, José Manuel Rosas– “representantes de arredor de 22 pósitos”. Él se mostró satisfecho por la respuesta en cuanto a asistencia. “Isto é unha fogueira que se convertirá nun incendio”, asegura. De hecho el representante provincial de las cofradías entiende que lo que se empezó a aplicar el sábado no es una normativa, sino que “hai que denominalo directamente barbaridade. Non se pode facer isto na pesca artesanal. Demostra que non saben como funciona nin tampouco queren saber”.

De hecho lo que piden desde la Federación Provincial es una moratoria en la aplicación de la citada norma para que dé tiempo a revisar aquellas cuestiones que puedan modificarse. De hecho hay una reunión el día 21 con representantes de la Secretaría General de Pesca para abordar este asunto.

La flota permaneció amarrada a puerto en señal de protesta Mónica Ferreirós

Otro marinero cambadés indica que “para nada nos opoñemos a que haxa control. Nós entendemos que hai que facer seguimento das cousas. O que non entendemos é que se faga todo moi complicado. Non poden facilitalo? Non poden adaptar as cousas ao traballo normal dos mariñeiros”.

El patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez, también estaba al frente de la pancarta en la protesta. “Era necesario parar”, expone. Es él el que explica lo que es exactamente un Diario Electrónico de Pesca, pieza clave y la que genera más controversia entre los afectados. Los marineros –con la normativa europea en la mano– deben notificar hasta ocho pasos diferentes que van desde las capturas que realizan por especies y kilos, avisar de la entrada y de la salida o incluso realizar aportaciones en el medio de la navegación con el consiguiente riesgo que esto supone. “Cando pase algo será cando boten as mans á cabeza”, señala José Benito Piñeiro. “Un patrón ten que estar ao que ten que estar, a garantizar a seguridade do barco. Somos mariñeiros, non oficinistas”, manifiesta indignado. El sector no descarta seguir adelante con las movilizaciones, aunque hay marineros que piensan que lo que se busca también es “dividir” al propio sector.

“Vexo o futuro no mar complicado. Vai acabar pasando de querer vender o barco e que ninguén o queira comprar”

Eso sí, la división puede existir en las formas, pero no en el fondo. Cofradías en las que las embarcaciones son más pequeñas – como puede ser la de A Illa de Arousa, dedicada sobre todo al marisqueo– entienden que en el año 2028 la normativa también les afectará y que mirar hacia otro lado es echar el problema hacia adelante.

Lo que está claro es que la realidad de la pesca artesanal – que es la que predomina en la Ría de Arousa– nada tiene que ver con la que pueden vivir buques de mayor envergadura. “Hai arrastreros en Irlanda que facturan moitísimos millóns e que, ademais, xa levan xente a bordo preparada para facer todas estas notificacións que agora nos piden. Aquí en moitos barcos hai unha persoa sola e noutros dúas. Como podemos comparar unha cousa con outra”. Es la desesperación de un sector que espera respuestas que, de momento, no llegan.