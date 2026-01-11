La flota de Arousa, en pie de guerra contra la norma europea: “É inviable. É a nosa morte”

Concentración en el muelle de O Xufre, en A Illa, en mayo de 2021 por la aplicación de la normativa europea Gonzalo Salgado

En pie de guerra. Así está el sector del mar arousano después de la entrada en vigor de la nueva normativa europea que obliga a un control más férreo y riguroso de las capturas que se realizan en embarcaciones de más de doce metros de eslora. Una norma comunitaria que acaba de entrar en vigor, pero que se endurecerá en los próximos años. De hecho a partir del año 2028 la afectación llegará a todos los barcos (independientemente de su tamaño) e incluso a las mariscadoras que trabajan a pie de playa. De ahí que la preocupación – y a la par indignación– del sector sea cada día que pasa más palpable.

Por el momento la mayoría de las miradas están puestas en una reunión por videoconferencia convocada por la Federación Nacional de Cofradías para mañana y en la que participarán representantes no solo arousanos, sino de toda España. En todo caso en este punto del litoral gallego hay cofradías que ya han decidido adelantarse a las jugadas. Es el caso de Cambados y O Grove. Su flota – muy afectada dado el tamaño grande de sus embarcaciones– permanecerá atracada en puerto mañana. Además, como así confirman desde los dos pósitos, habrá una movilización a las doce del mediodía en el puerto de Tragove como señal de protesta.

El patrón de Ribeira y presidente de la Federación Galega dice que “hai que ir todos a unha para poder parala”

“Xa estabamos en contra no momento no que se coñeceron as cuestións que querían aplicar, pero agora que xa entrou en vigor constatamos que é unha norma absolutamente inaplicable para unha flota como a nosa”, explica el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez. Él hace especial referencia al hecho de que las capturas tienen que ser anotadas kilo a kilo y por especie y, además, registrar el lugar exacto en el que se pescaron. “Hai embarcacións que capturan arredor de 15 especies diarias. Isto complica moitísimo o seu traballo. Son números e máis números, o posicionamento. Complica e demora o que é cumplimentar o diario”, declara.

Desde O Grove el vicepatrón, Antonio Otero, expone que la norma “é inaceptable, inaudita e inasumible. É o punto final para acabar con nós, para acabar coa flota”.

Los tiempos

De hecho uno de los puntos que más preocupa es el de los tiempos. La normativa obliga a comunicar desde horas antes de llegar a puerto las capturas. “Hai embarcacións que traballan a media hora. Que queren? Que esperemos detrás do muelle a que pasen as catro horas?”, expone el grovense. Algo en lo que coincide el patrón de A Illa, Juan José Rial Millán. “De momento a nós non nos afecta directamente porque non temos embarcacións tan grandes, pero a partir de 2028 vai ser para todos e o que hai que facer é atallar isto canto antes, porque eu non o vexo factible”, declara.

Antonio Otero cree que este tipo de normativas más duras y que afectan directamente a la pesca de bajura lo que hacen es “que a xente non queira meterse ao mar. Xa hai pouca que queira seguir, pero cada vez xa poñen máis complicacións. Non hai relevo xeracional e é normal porque non poñen máis que trabas”. En A Illa también están pendientes de la reunión de mañana. “En función do que aí se decida trasladarémosllo aos nosos para que decidan por donde ir”, dice Millán.

Las flotas grovenses y cambadesas convocan una protesta en Tragove mañana a las 12

Desde el margen norte de la Ría de Arousa las cofradías afectadas también han celebrado reuniones con los suyos en estas últimas jornadas. El patrón mayor de Ribeira y presidente de la Federación Galega de Cofradías, José Antonio Pérez Sieira, estará en la reunión prevista a nivel estatal. “Non hai preocupación, é que hai moito máis que iso. É unha norma que non se pode aplicar e punto”, incide el ribeirense.

Pérez Sieira recuerda que la posición del sector ya fue trasmitida no solo directamente a Bruselas, sino también al comisario de Pesca en una reunión en Vigo. “E non nos fixeron caso, non teñen en conta as especificidades da nosa flota e a nosa forma de traballar”, expone el arousano.

Todo el sector intuía cuando se anunció la puesta en marcha de esta normativa que no iba a ser aplicable a nivel práctico. “Que veñan con nós ao mar, que vexan como traballamos e saberán que o que propoñen sobre o papel non ten nin pés nin cabeza”, declara el ribeirense. Él tiene claro que “a unión fai a forza” y que por lo tanto es necesario “ir todos a unha” para intentar echar abajo una normativa que – de no cumplirse o incurrir en inexactitudes a la hora de pesar las capturas– puede conllevar multas muy elevadas. “Estamos falando de miles de euros. É imposible. Isto é a nosa morte”, incide Pérez Sieira.

La postura es la misma por parte de la Federación Provincial de Cofradías y hay un grito unánime en el sector que reclama que se revise una normativa que no solo afecta a Galicia, sino que es aplicable en todo el territorio español.

Lo que pide el sector es que la normativa, de existir, se adapte a la realidad diaria de los pescadores para que pueda ser una ayuda y no una traba más a su trabajo diario.

Este temor y malestar ya se remontan al año 2021. Ya en aquel entonces las cofradías de la provincia de Pontevedra protagonizaron movilizaciones y alzaron la voz contra esta normativa que es aplicable de forma oficial desde ayer.