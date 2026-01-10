La Consellería presume en Arousa del servicio de Gardacostas: un total de 36.785 incautaciones en 2025

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, estuvo en el barco de Gardacostas que salió del muelle de O Ramal

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, estuvo en Vilagarcía para participar en uno de los trabajos de inspección realizados por Gardacostas de Galicia en el mar arousano. La acción se enmarca en el plan de lucha contra el furtivismo y la protección de la actividad marítimo-pesquera. La responsable autonómica destacó que Galicia es la única comunidad española que cuenta con un servicio de estas características.

Según los datos ofrecidos por la Consellería do Mar el servicio de Gardacostas realizó en 2025 un total de 9.726 inspecciones, levantó 2.568 actas de infracción y ejecutó 36.785 incautaciones.

Cabe recordar que la unidad opera las 24 horas del día y los 365 días del año, dando respuesta inmediata a los incidentes que se producen en el litoral gallego. El servicio tiene 35 años de historia y desde la Consellería inciden en que con él se salvó la vida de 1.800 personas en todo este tiempo. Marta Villaverde declaró que es "un servizo esencial, daí que nos orzamentos do 2026, sen ter en conta os gastos de persoal, a súa partida ascenda a 18,2 millóns de euros".

Medios humanos y materiales

Gardacostas de Galicia cuenta con un total de 144 efectivos que se reparten entre los servicios centrales (ubicados en Santiago de Compostela) y las nueve bases operativas. En Arousa están la de Vilaxoán y la de Ribeira, pero también hay en Celeiro, Ferrol, A Coruña, Muxía, Portosín, Pontevedra y Vigo. El equipo se complementa con 163 guardapescas que la Xunta subvenciona directamente a las diferentes cofradías.

En lo que respecta a los medios materiales la idea es que en las próximas semanas se incorporen al servicio dos nuevas patrulleras y doce vehículos todoterreno "pick up" con el objetivo de avanzar en el proceso de modernización iniciado en el año 2018.