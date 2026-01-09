Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía 

Esta cata guiada permite conocer un espacio delicatessen en el corazón de Vilagarcía

Fátima Pérez
09/01/2026 13:50
Productos de A Alacena Do Alboi, en Vilagarcía
Productos de A Alacena Do Alboi, en Vilagarcía
Cedida
Cuñas Davia Bodega y Viñedo organiza junto a A Alacena Do Alboio una cata guiada en la que se podrá disfrutar de cuatro vinos de Cuñas Davia, acompañados por un menú pensado para maridar con la ocasión. Será el próximo viernes 16 de enero en A Alacena do Alboio a las 21:00 horas.

El precio de la actividad será de 28 euros por persona y las plazas serán limitadas por lo que se recomienda reservar la actividad.

A Alacena Do Alboio es un espacio delicatessen que se define como “amantes dos viño e dos productos de cercanía”, mientras que la bodega Cuñas Davia cuanta con una larga historia y tradición vitivinícola. Además, este último ya ofrece visitas enoturísticas para dar a conocer sus productos en Arousa, pero ahora lo hace también en colaboración con un espacio en el que se pueden encontrar desde vinos, a conservas, o embutidos con carácter propio.

