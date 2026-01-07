Las adopciones de animales en los refugios de Arousa tienden al alza frente a los abandonos

Perros en el refugio de la Asociación Protectora de Vilagarcía Cedida

Protectoras y refugios de animales de Arousa aseguran experimentar año tras año un aumento en el número de adopciones de perros y gatos, un dato que se volvió a corroborar en el 2025 y que además contrasta con el número de abandonos, que cada vez es menor. Así lo confirman desde centros como la Asociación Protectora de Animales de Vilagarcía, donde admiten que “pola parte que nos toca a nós, o número de animais que chegan ao refuxio foi disminuindo ano tras ano”, exponiendo que en el 2025 “entre cans e gatos houbo entre 200 e 250 adopcións”.

Otras protectoras de la comarca como el Refugio de Cambados o Callejeros Barbanza coinciden en experimentar ese crecimiento inversamente propocional de las adopciones frente a la llegada de animales a sus instalaciones, señalando en el centro cambadés que “vemos unha melloría bastante importante no número de abandonos”.

Desde los refugios comentan que las adopciones suelen estar bastante repartidas a lo largo de todo el año, siendo el verano la época de menor actividad al irse muchas familias de vacaciones. Sin embargo, la Navidad continúa siendo un periodo de repunte de interesados, pues muchos siguen considerando un gato o un perro como una opción para regalar durante las fiestas. Ante esto, desde el Refugio de Cambados insisten en que “os animais non son un xoguete para regalar a terceiras persoas”, motivo por el que inciden en la importancia de “coñecer á familia adoptante e seguir os protocolos” con el fin de garantizar que las mascotas acaben con una familia y en un lugar adecuados.

Así, las protectoras explican que el proceso de adopción es más complejo que el simple hecho de llegar allí, escoger un perro o un gato y llevárselo para casa, como muchos creen. Estos centros voluntarios elaboran cuestionarios o realizan entrevistas personales y, en función de las respuestas, comparan los perfiles humanos con los animales, siendo el siguiente paso la visita al refugio. “Se hai un ‘feeling’ entre un animal e unha persoa, nós imos respectalo. Pero de todas formas, temos que ver se é idóneo para a familia á que vai, porque por moito que a alguén lle guste un can ou un gato, se cremos que non vai estar ben ou que pode ser devolto, nós podemos rexeitar as adopcións”, explican desde la entidad con sede en Cambados.

Afortunadamente, son pocos los casos en los que los animales son devueltos y, aún así, para cerciorarse de haber hecho una buena gestión, durante las primeras semanas o meses hacen un seguimiento para corroborar que existe una buena convivencia y que los animales se adaptan favorablemente a sus nuevos hogares.

En esta línea, destacan las adopciones de animales con alguna patología, subrayando que suelen tener una excelente acogida. “Sempre pensamos que os cans ou gatos que ao mellor lles falta unha pata ou teñen algún tipo de problema vai costar máis que se adopten, pero a verdade é que a xente adóptaos como outro calquera e soen integrarse moi ben”, comentan desde Vilagarcía. “A xente parece que xenera máis empatía con eses animais que tiveron un pasado difícil e, no noso caso, os gatos cegos ou que lles falta unha pata soen marchar antes”, añaden desde Callejeros Barbanza.

Sin embargo, la mayoría acuden preguntando por cachorros o perros jóvenes, siendo los animales mayores –sobre todo perros– los que suelen pasar su vida en los refugios o en casas de acogida temporalmente.

En cuanto al perfil de los adoptantes, predominan las familias con niños pequeños, tanto para gatos como para perros, aunque el año pasado se registró un aumento de adultos jóvenes, solteros o en pareja, con una clara preferencia por los gatos. “Nós si que notamos que cada vez máis xente nova e solteira anímase a coller un gato, sobre todo homes, porque son máis independentes e adáptanse mellor aos horarios das persoas”, explican desde Barbanza.

Las tres protectoras arousanas señalan que durante el 2025 las adopciones de felinos aumentaron considerablemente en comparación con las de canes, pero aún así destacan los buenos datos obtenidos en general, confiando en que este crecimiento continúe siendo progresivo año tras año.

Ayudas para adoptar

Con el fin de contribuir a proporcionar una mejor vida a los animales abandonados, en el 2024 la Xunta de Galicia impulsó una línea de ayudas para fomentar la adopción con subvenciones de hasta 150 euros para perros y 125 euros para gatos, la cual se amplió para el 2025 y, actualmente, hay una nueva convocatoria abierta para el 2026.

La iniciativa busca facilitar la adopción y apoyar a los nuevos dueños con los primeros gastos veterinarios o de identificación, como la vacunación, la colocación del microchip o la esterilización, aunque en la mayoría de los casos estos servicios ya vienen cubiertos desde los refugios, por lo que las ayudas pueden emplearse para otros gastos de manutención.

Podrán hacerse beneficiarias aquellas personas que acrediten la adopción de un perro o gato que provenga de alguno de los centros de recogida autorizados y, además, deberán comprometerse a no realizar la transminisión del animal a otra persona durante toda su vida.