Arousa

Y llegó la magia: Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en Arousa

Los Reyes participaron en las diferentes cabalgatas con miles de familias esperando su llegada

Fátima Frieiro
05/01/2026 20:17
Miles de personas arroparon a los tres Reyes Magos en su llegada a Ravella
Miles de personas arroparon a los tres Reyes Magos en su llegada a Ravella
Gonzalo Salgado
Ya están aquí. Melchor, Gaspar y Baltasar utilizaron su magia para visitar cada rincón de la Ría de Arousa e iniciar la que es, sin duda, la noche más mágica del año. Los Magos utilizaron diferentes medios de transporte, desde embarcaciones tradicionales a autobuses históricos pasando por las grandiosas carrozas que se pasearon por las calles para delicia de los más pequeños. Ni el frío ni la lluvia pudieron con la ilusión. Mañana esta se traslada a las casas con la mágica mañana de Reyes poniendo así punto y final a unas fiestas familiares y muy intensas.

