Diciembre pésimo en materia laboral en Arousa: estos son los datos

El año 2025 no acabó bien en materia laboral en Arousa y su área de influencia, que suma 367 nuevos parados con respecto al mes anterior. En total, son 7.960 las personas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia que están inscritas en las listas públicas del Sepe como demandantes de un puesto de trabajo.

Los datos que publica la Consellería de Emprego, de la Xunta de Galicia, muestra que es la zona más turística de Arousa, la comarca de O Salnés, la que resulta peor parada, con 209 parados más que en noviembre del año pasado. Aunque en la zona norte de Arousa es más habitual que suba el desempleo en el último mes del año, debido al cierre de las conserveras, en la sur, más orientada hacia el comercio y la hostelería, los datos son los peores desde 2020.

De hecho, en O Salnés sube el paro por encima de lo que lo hace toda la provincia de A Coruña, la más poblada de Galicia. Son un total de 4.368 las personas salinienses que están en la busca de una oportunidad laboral. En el resto de las comarcas arousanas, el paro también sube. O Barbanza suma 2.261 personas desempleadas, 80 más que en el mes anterior; mientras que en Ulla-Umia son 1.331, 78 más que en noviembre de 2025.

Desglose por municipios

En cuanto a los datos municipales, es O Grove el que lidera el crecimiento del desempleo en O Salnés, con 73 más; le sigue Vilagarcía (64) y, ya más de lejos, Cambados (30). En el resto de localidades también sube, pero de forma mucho más discreta. Así, Ribadumia suma 13, Meaño 12 más, 6 en Meis, 5 en Vilanova, 4 en A illa y 2 en Sanxenxo.

En Ulla-Umia es Valga, con 29 parados más, el que registra los peores datos. Le sigue la cabecera Caldas, con 13; mientras que Moraña y Pontecesures suman nueve , Catoira (+8), Portas (6) y Cuntis tiene cuatro habitantes más como demandantes.

En O Barbanza, los números son más igualados. Los que peores datos registran son Ribeira y Boiro, empatados a 24 personas desempleadas más; mientras que Rianxo suma 20 y A Pobra un total de doce.

En todo caso, un mal mes no rompe la tendencia de crecimiento sostenido del empleo en Arousa, que tiene 662 demandantes menos que al cierre de 2024, según se recoge en el boletín de la Xunta de Galicia.

En cuanto a los sectores, la debacle se produce en el de servicios, con 171 demandantes más solo en la comarca de O Salnés, que es precisamente la que multiplica su población de forma notable durante estas fechas. En cuanto al resto, la industria pierde 26 trabajadores en la zona más turística de Arousa, mientras que en la construcción hay 16 personas paradas más y en la agricultura y la pesca son tres.

Pero también en el resto de comarcas arousanas son los servicios los peor parados. Así en Ulla-Umia este sector suma 35 demandantes más con respecto a noviembre, mientras que la industria tiene 17 parados más, la construcción 4 y la pesca y la agricultura son dos más. La zona norte sigue la misma tendencia, con 56 demandantes más en el sector de la hostelería y el comercio; mientras que la industria tiene 18 más, la construcción dos más y la agricultura y la pesca suma seis demandantes de un puesto de trabajo para terminar el año 2025.