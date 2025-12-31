Receta | Guiso de choupa

Receta de guiso de choupa

Ingredientes:

Un kilo de choupa.

Cuatro patatas.

200 gramos de guisantes.

Tres zanahorias.

Pimientos rojo y verde.

50 ml de vino blanco.

150 gramos de tomate triturado.

100 ml de agua.

Aceite de oliva.

Pimienta.

Sal.

Elaboración:

Limpiamos las choupas y las cortamos en pequeños trozos. Ponemos al fuego una olla con un chorro de aceite y agregamos el ajo picado. Dejar dorar y añadir la cebolla y los pimientos troceados con sal y pimienta y dejar sofreír.

Agregar el vino y dejar evaporar. Agregar el tomate y un pimiento choricero. Después añadimos las zanahorias, la choupa, los guisantes, las patatas y salamos. Incorporamos el agua y dejamos cocinar durante 30 minutos a fuego medio.

Antes de servir, dejamos reposar 5 minutos.