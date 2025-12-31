Arousa
Receta | Guiso de choupa
Ingredientes:
- Un kilo de choupa.
- Cuatro patatas.
- 200 gramos de guisantes.
- Tres zanahorias.
- Pimientos rojo y verde.
- 50 ml de vino blanco.
- 150 gramos de tomate triturado.
- 100 ml de agua.
- Aceite de oliva.
- Pimienta.
- Sal.
Elaboración:
Limpiamos las choupas y las cortamos en pequeños trozos. Ponemos al fuego una olla con un chorro de aceite y agregamos el ajo picado. Dejar dorar y añadir la cebolla y los pimientos troceados con sal y pimienta y dejar sofreír.
Agregar el vino y dejar evaporar. Agregar el tomate y un pimiento choricero. Después añadimos las zanahorias, la choupa, los guisantes, las patatas y salamos. Incorporamos el agua y dejamos cocinar durante 30 minutos a fuego medio.
Antes de servir, dejamos reposar 5 minutos.