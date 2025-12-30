El apagón, un matricidio y operaciones contra el narcotráfico entre los eventos más destacados del 2025 en Arousa

Imagen del apagón nacional de abril Mónica Ferreirós

Diario de Arousa publica este miércoles 31 su anuario, un imprescindible para los lectores y que permite hacer una recopilación de los hechos que más marcaron el año en las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y O Barbanza.

El apagón nacional de abril, varias operaciones contra el narcotráfico o el matricidio de Vilagarcía son algunos de los acontecimientos que los arousanos podrán volver a recordar en la versión en papel de este periódico.

En lo referente a O Salnés, el 2025 también estuvo marcado por grandes incendios como el de la nave de Impex o el de más de 82 hectáreas de monte en Meaño, así como por importantes anuncios como el desdoble de la Autovía do Salnés.

En Ulla-Umia, la vecindad vivió un año de acontecimientos que causaron gran consternación: el crimen machista de Moraña, el fallecimiento de un joven en la laguna de Pedras Miúdas o las numerosas protestas contra el proyecto de la Variante Oeste.

Por su parte, la incautación en A Pobra del mayor alijo de cocaína del año en Europa o la moción de censura en Ribeira fueron algunos de los eventos más destacados en la agenda 2025 de O Barbanza.