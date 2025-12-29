Las lonjas de Arousa siguen en caída libre en kilos y remontan en facturación

Un momento de la subasta de centolla el año pasado en O Grove Mónica Ferreirós

No corren buenos tiempos para el sector del mar y buena muestra de ello son los datos oficiales sobre la facturación en las lonjas. La Ría de Arousa – desde hace años en la cabeza de la producción pesquera y marisquera en Galicia– termina un año en el que las rulas no acaban de remontar. A la espera de los datos de los últimos días las lonjas de esta parte de la costa gallega facturaron un total de 76.726.045 euros, diez millones más que los registrados hace dos anualidades, en 2023 y solo un poco más que hace un año, que finalizó con una facturación de 70.900.726 euros.

El motivo de una merma en el nivel de ingresos está claro. Cuanto menos producto, menos dinero facturado. De hecho en este año que está a punto de terminar se registraron en las rulas arousanas 22.384.997 kilos de producto. Menos, en todo caso, que el ya malo 2024. Hace un año eran 23.432.401 kilos, lejos ya de los 34.207.196 registrados en los doce meses de 2023.

Ribeira a la cabeza

Como cada año, y dada su importancia, la lonja de Ribeira sustenta más del 50% de la producción y de la facturación de toda la Ría de Arousa. De hecho en este año lleva ya registrados 17.606.076 kilos de producto, lo que implica una facturación de casi 43 millones de euros. Supera en dinero (que no en producción) a las cifras de los dos años anteriores. Hay menos producto, pero este se paga a un mayor precio.

Cambados y Carril son las otras lonjas con los números más altos en Arousa. En la capital del albariño se registraron en lo que llevamos de año casi un millón de kilos de producto (991.503). El año pasado fueron 1.029.080. Eso sí, en cuanto a dinero tanto marisco como pescado se pagaron en estos últimos doce meses más caros, dado que la facturación cambadesa es este 2025 de 6.894.391 euros. Lejos, eso sí, de los 7,4 millones de 2023.

Una anualidad sin libre marisqueo, sin vieira y con la campaña de la mejilla sin iniciarse Cuando parecía que nada podía ir a peor, el año 2025 constató que el sector del mar sigue teniendo problemas graves. Tal y como había ocurrido en anualidades anteriores el libre marisqueo estuvo totalmente parado en este inicio de campaña, salvo en las denominadas “outras zonas”. Nada de actividad nin en Os Lombos, ni en Cabío ni en O Bohído. Tres zonas que en su día y hace una década eran la joya de la corona del sector en la Ría de Arousa. De momento esta campaña – que continuaría durante los tres primeros meses de 2026– seguirá en “pause” y con la incertidumbre de si esos mismos bancos marisqueros estarán perfectos para la extracción el próximo mes de octubre. Fiasco también fue el inicio de la campaña de la vieira, con apenas kilos recogidos a las puertas de la Navidad y con la esperanza del sector por los suelos. En el mar arousano no parece que haya demasiado de este marisco. Para completar el paquete tampoco parece que vaya a ser un buen año para el sector bateeiro en la mejilla. Las rocas están limpias en buena parte de la costa y la campaña retrasada.

Carril por su parte sigue siendo una de las lonjas más pujantes, aunque tampoco maneja cifras de años pasados como cuando superaba los diez millones de euros facturados. Aunque en menor medida la crisis del sector también le ha pasado factura. Este año llevan 518.788 kilos de producto (menos que el año pasado con 576.042 y mucho más de 2023 con 801.631). De hecho fue precisamente hace dos años cuando se superaron ampliamente los diez millones, el año pasado ya bajaron a 7,6 y este de momento lleva 6,8. En el caso de A Illa –con una dependencia clara del marisqueo– en solo dos años la facturación ha caído a la mitad, aunque el producto se mantiene más o menos. Según los datos extraídos de Pescadegalicia la rula de Vilanova ha logrado este año remontar un poco en producción. De hecho registró 123.665 kilos y facturó en euros 1.797.381 euros en lo que va de año. Los datos en rulas como la de Cabo de Cruz también se ha experimentado un incremento. En kilos de pescado y marisco registró 108.596 euros y con una facturación de 1,4 millones de euros. En el caso de la lonja de A Pobra el marisco y pescado registrado en lo que llevamos de año es de 23.862 kilos y con 427.119 euros. Es la mitad de la cantidad de hace dos años, dado que en 2023 se facturaron 893.344 euros.

O Grove bajó notablemente en su facturación, dado que ha pasado de 8,2 millones de euros en el año 2023 a 5.049.269 euros en el actual. En cuanto a kilos de producto lo registrado esta anualidad asciende a 391.629 kilos en total. En Rianxo se registraron 207.780 kilos y se facturaron 1,3 millones en total.

Por su parte en Portonovo los kilos facturados en este 2025 fueron 1.760.625 kilos, lo que conllevó una facturación de 2.913.011 euros. Aumentó respecto al año pasado, cuando se registraron 1,6 millones de euros.