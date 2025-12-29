Mi cuenta

Diario de Arousa

Arousa

Estos son los cinco puertos arousanos que verán mejorada su pavimentación

La Xunta saca a licitación las obras que mejorarán varias radas

Fátima Frieiro
29/12/2025 18:36
Imagen del Puerto de Carril
La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, acaba de iniciar el proceso de licitación de las obras de renovación del pavimento de pantalanes en los puertos de Carril, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Vilanova y O Grove. Los trabajos en cuestión salen a concurso público junto a actuaciones en otras cuatro radas de la costa gallega. En total el presupuesto base de licitación es de 638.400 euros.

Los documentos y pliegos del concurso están disponibles para las personas interesadas en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, en el perfil del contratante y en la página web oficial de Portos de Galicia.

Los licitadores tienen de plazo 26 días naturales para presentar sus ofertas.

Detalles concretos

Las obras previstas consisten en el desmonte del pavimento de madera de pasarelas, pantalanes y fingers deteriorados, formado por tablas y descansos de madera. Después se sustituirá el pavimento por uno nuevo de tipo tecnológico de mayor durabilidad y resistencia.

El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de siete meses.

Con esta actuación lo que busca Portos de Galicia es mejorar la seguridad del tránsito en estas instalaciones flotantes, al minimizar los riesgos de resbalar o de accidente. Además quedarán repuestas las tablas en mal estado debido al deterioro del material por las condiciones meteorológicas severas que soportan y por la acción del mar.

En estas radas, aparte, el tránsito de vehículos de diferente tamaño es constante, lo que contribuye al deterioro.

