Fallece la madre del delegado de Estrella Galicia en Pontevedra y Arousa-Salnés

Cuando una persona se va son muchos los que piensan que se puede escapar que de la vida de sus seres queridos pero que jamás dejará de estar presente en los corazones y los pensamientos de las personas que la rodeaban. A María del Carmen Becerra Rodríguez le llegó la hora de irse pero su imagen, su ejemplo, permanecerá para siempre entre sus familiares, amigos y vecinos. Dicen aquellos que tienen fe que Dios la llamó a su lado y piensan sus allegados que lo hizo demasiado pronto; lo cierto es que el destino tiene marcado un camino y a María del Carmen se le apagó la llama tras una larga y penosa enfermedad, que tanto ella como su familia soportaron con gran entereza.

Falleció en el Hospital Clínico Universitario de Santiago acompañada de los suyos. De Ramón Vázquez Castaño, su marido y compañero de viaje durante tanto tiempo y tantas experiencias, y de sus hijos, Eva María, Ana, Javier y Miguel Ángel, delegado de Estrella Galicia en las comarcas de Pontevedra y Arousa-Salnés, donde es persona muy conocida, apreciada y muy querida por todos quienes le conocen. Como lo es en Boiro, donde se casó y reside con su mujer, Pilar Muñiz y sus hijos, Alejandro y Marta., y por supuesto en Padrón, especialmente en el lugar de O Vilar-A Esclavitude, de donde son originarios tanto la fallecida como toda su familia.

Ahora Carmen descansa en paz tutelando desde el cielo a su marido, alegrándose de los éxitos de sus hijos y disfrutando de sus nietos. Este domingo, a partir de las cinco de la tarde, se celebrará su funeral de cuerpo presente en el Santuario de Nuestra Señora da Esclavitude y posteriormente será enterrada en el cementerio de San Vicente de Aguasantas. Descanse en paz.