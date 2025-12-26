La fiebre por la compra de casas en ruinas se enfrenta al alza de precios y a la burocracia

Una vivienda en ruinas en el rural de Cuntis que ahora podría venderse por más de 60.000 euros Gonzalo Salgado

La venta de casas de piedra para reformar en la comarca de Arousa se sumerge también en la crisis del acceso a la vivienda. Desde la pandemia estas construcciones son uno de los productos inmobiliarios más demandados, pero cada vez resultan menos accesibles. La cercanía a la costa, la revalorización del rural y la escasez de inmuebles a precios bajos complican un mercado que, además, está condicionado por la burocracia y los permisos administrativos.

“En Arousa te piden 80.000 o 90.000 euros por una casa de piedra para restaurar, y muchas son invendibles”, asegura Agustín Pacheco, de Sip 4 Inmobiliaria. Según explica, el problema no es solo el precio de compra, sino la inversión posterior. “Yo vendí una en Meaño por 80.000 euros, pero a eso hay que meterle otros 150.000 para dejarla bien. Mucha gente prefiere una casa para entrar a vivir y no meterse en proyectos tan complicados”, apunta.

Mientras en zonas del interior de Galicia, como Ourense, todavía se pueden encontrar viviendas a precios asequibles, en la comarca de O Salnés el mercado se encarece. “En Ourense llegué a conseguir casas por 3.000 euros, pero Arousa es muy complicado”, apunta Pacheco.

En concellos algo más alejados de la costa, como Cuntis o Caldas, los precios bajan ligeramente, aunque siguen siendo elevados para este tipo de viviendas en ruinas. “Tenemos una casa en Cuntis con 185 metros construidos y casi 9.000 metros de parcela por 100.000 euros. Otra más pequeña cuesta 60.000, pero no bajan de ahí aunque solo queden las paredes”, explican desde Galiges Asesores. Desde esta asesoría caldense son conscientes de que se trata de un mercado en auge, pero también tienen claro que sus propietarios están valorando “muchísimo” más estas viviendas y tasándolas en valores “inaccesibles”.

El perfil del comprador

Aunque Pacheco distingue entre dos tipos de compradores; los jubilados que planean trasladarse a Galicia y las parejas jóvenes que buscan una vivienda para reformar poco a poco, desde la asesoría caldense apuntan más a este segundo perfil. “Suele ser gente joven porque tienen más tiempo para entrar en reformas como estas porque se entiende que no es para entrar a vivir inmediatamente sino que es una inversión a futuro”, señalan.

Además, también hay una serie de requisitos que estas viviendas deben cumplir como, por ejemplo, algo que parece muy básico pero no todas cumplen: tener tejado. “Es importante que tengan tejado porque tienen otra vista para vender, si solo se ven piedras el valor se desploma”, apunta Pacheco.

También se prioriza la privacidad, es decir que no tengan otras propiedades cercanas, y terrenos de pequeño tamaño, ya que prefieren no contar con tantos metros de terreno al no tener tiempo para trabajarlos. “Ahora no se trabajan las tierras como antes”, aclaran desde Galiges.

Aun con todo, y a pesar del creciente interés, estas propiedades pueden tardar en obtener compradores porque precisamente los precios no son competitivos en esta zona, salvo en casos puntuales cuando los vendedores “se lo quieran quitar de encima” para no pagar. “Estos perfiles pagan los impuestos para poder heredar pero luego quieren evitar los gastos de agua, seguros, IBI, y venden a un precio razonable”, explica la asesoría de Caldas.

Otro de los grandes obstáculos es la financiación. “Los bancos ya no suelen dar hipoteca para comprar una ruina. Antes era más fácil, ahora tienes que tener el dinero”, advierte Pacheco. Esto limita el acceso y convierte estas operaciones en inversiones a medio y largo plazo.

Licencias y plazos

La agilidad administrativa es otro factor decisivo. Sip 4 Inmobiliaria tiene claro que en los pequeños concellos la tramitación de licencias es mucho más ágil y así lo confirman desde Meis. “Se se cumpren os requisitos, nun mes ou pouco máis podes ter a licenza porque non hai lista de espera e, se hai présa polas subvencións, convocamos unha xunta de goberno urxente”, explica la alcaldesa Marta Giráldez. El objetivo lo tienen claro: “Queremos que a xente constrúa e se empadroe”, apunta la regidora.

Sin embargo, en municipios con mayor densidad de población la situación puede ser distinta. El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, reconoce que los plazos en su caso se alargan. “La burocracia es lenta y aquí muchas casas están afectadas por Minas o Patrimonio. Ahí los informes sectoriales retrasan todo”. Con todo, en las viviendas sin estas afecciones el trámite tardaría igualmente entre cinco y seis meses ya que el volumen de expedientes y la falta de personal dilatan la gestión.

Compradores informados

La presencia de elementos protegidos como hórreos o iglesias puede suponer meses, e incluso más de un año, de espera. “Se hai que pedir permiso a Patrimonio pode tardar incluso un ano, pero iso xa é alleo ao Concello”, resume Giráldez. Por eso, cada vez más compradores llegan informados y buscan evitar este tipo de complicaciones desde el primer momento.

En un mercado donde la demanda existe pero los precios, la financiación y la burocracia ponen límites, las casas en ruinas, sobre todo en la comarca de Arousa, solo están al alcance de quienes pueden asumir estas condiciones.